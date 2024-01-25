Vurgunda son adres Kayseri

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Kayseri’de AKP’ye yakın müteahhit Suat Altın’ın inşaat şirketinden daire alanlar, evlerin kendilerine teslim edilmediğini, hatta aynı dairelerin başkalarına da satıldığını belirterek “nitelikli dolandırıcılık” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Uğur ŞAHİN



İktidarın bir dönem ekonominin itici gücü olarak gördüğü ve kredi kolaylığı sağladığı inşaat sektöründeki kriz sürerken müteahhitlerin neden olduğu mağduriyetlere bir yenisi daha eklendi. Kayseri’de 2017 yılında iktidara yakınlığıyla bilinen müteahhit Suat Altın’ın inşaat şirketinden daire alan 47 kişiye evleri hâlâ teslim edilmedi.

Mağdurlar söz konusu daireler için ödemelerini yapsalar da, iddiaya göre, Altın’ın inşaat şirketi aynı daireyi başkalarına sattı. Mağdurlar, aralarında Suat Altın’ın ile eski ortaklarının da bulunduğu 13 kişinin “nitelikli dolandırıcılık” suçunu işlediği iddiasıyla bugün suç duyurusunda bulundu.

‘BAŞKASINA DA SATILMIŞ’

Avukat Orhan Boran aracığıyla yapılan suç duyurusunda yer alan iddialar göre, şikâyetçiler, Suat Altın’ın sahibi olduğu inşaat şirketiyle 2017’de gayrimenkul satın almak için sözleşme imzaladı. Ancak iddiaya göre, yurttaşlar ödemelerini yapsa da Altın’ın şirketi Melikgazi ilçesinin Yeşilyurt Mahallesi’nde bulunan daireler için önce sözleşmeleri feshetmeye kalktı. Hatta bunun için yargıya da başvurdu ancak sonuç alamadı. Müteahhit Altın’ın kimi daireleri hem mağdurlara hem de başka kişilere sattığı öne sürülen dilekçede, şu ifadeler yer aldı:



”Tespit edebildiğimiz kadarıyla bazı tapular 3. kişilere muvazaalı olarak devredilmiş veya kasıtlı olarak şikâyetçi müşterilere devredilmemiştir. Suat Altın A.Ş. tarafından belediyeden henüz tam olarak ruhsat alınmadan müşterilere daire satışla yapılmıştır. Bunun sonucu olarak projedeki bazı bloklar ve bazı katlar iptal edilmiş ve fakat bu arada müşterilere satış yapıldığı için müşteriler mağdur edilmiş ve dolandırılmıştır. İnşaat için yeterli ruhsatı olmadığını bilmesine rağmen satış vaadi sözleşmesi ile satış yapılmış olması TCK’ya göre dolandırıcılık suçuna vücut vermektedir.”



Şikâyetçilerin tüketici mahkemelerinde de tapu davası açtığının aktarıldığı dilekçede, şu ifadelere yer verildi: “Burada şikâyet konusu yapılacak olan; şirket yetkililerinin belediyeden ruhsat almadan proje üzerinden satış yapmak, hiç çıkılmayacak olan daireler için sözleşme yapmak, daireleri aynı anda başkalarına da satmak, bankalara ipotek olarak vermek ve müşterilerden tahsilat yapılan bedellerin başka hesaplara aktarılması suretiyle müşterileri dolandırmışlardır.”

FETÖ SORUŞTURMASI

Altın’ın sahibi olduğu inşaat şirketinin para hareketlerinin takibinin yapılabilmesi için MASAK’tan rapor alınmasının istendiği dilekçede, söz konusu müteahhidin FETÖ soruşturmaları kapsamında ifadeler verdiği hatırlatıldı. Suç duyurusu şöyle sonlandırıldı: “Suat Altın daha evvel FETÖ soruşturmalarında bildiğimiz kadarıyla şüpheli veya tanık olarak ifade vermiştir. Huzurdaki şikâyet nedenleri ile ilgisi olup olmadığı hususunda sayın savcılık makamınca araştırılması gereken bir konu olduğunu düşünmekteyiz. Zira meblağların çok yüksek olması, projenin yarım bırakılması hatta birçok blokun iptal edilmesi, şirketin borca batık olması, müşterilerden toplanan paraların akıbetinin belirsiz olması konuları birlikte düşünüldüğünde bu husus bağlamında da değerlendirilmesini talep ederiz.”

“EMEKLERİMİZİ İSTİYORUZ”

Yapılan suç duyurusunun ardından Kayseri Adalet Sarayı önünde yapılan açıklamada konuşan mağdurların avukatı Boran, “Başta Suat Altın olmak üzere, tüm mağdurlar adına ilgilileri şikâyet ettik. Savcılık makamı soruşturma başlattı. Tapuların başkalarına devredilmesi ve şirketten para kaçırma iddialarıyla ilişkili soruşturma yapılacak. Biz de takipçisi olacağız. Adalete güveniyoruz” dedi. Burada konuşan bir mağdur ise şunları dile getirdi: “Altı yıldır sesimizi hiçbir yere duyuramadık. Devlet bizden yana olsun, hakkımızı istiyoruz. Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını istiyoruz. Emeklerimizi istiyoruz. Başvurmadığımız yer kalmadı, kimse bize dönmedi.”

Suat Altın, Kayseri'deki FETÖ davasında tanıklar arasında bulunuyordu. Altın, davada “Bank Asya'nın zor durumda olduğu dönemde para yatırmamı Memduh Boydak istedi" demişti. Altın ayrıca başka bir açıklamasında; "17/25 olaylarından sonra şahsımın ve şirketimin aldığı tavır sonrasında karanlık güç odakları tarafından birçok tehdit ve hamleye maruz kaldım” ifadelerini kullanmıştı. Suat Altın, Erdoğan’ın döviz bozdurma çağrısının ardından, “Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, o seferberliği ilan etmesiyle birlikte piyasalarda ciddi bir canlanma oldu” açıklaması yapmıştı.

“Suat Altın Yapı Malzemeleri İnşaat” isimli şirketin konkordatosu da geçen yıl mahkeme tarafından kaldırılmıştı. Şirket atanan kayyum tarafından yönetiliyordu. Suat Altın İnşaat, Kayseri Erciyesspor’a isim sponsoru olmuştu.