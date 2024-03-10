Watford, Valerien Ismael ile yollarını ayırdı
İngiltere Championship ekiplerinden Watford, teknik direktör Valerien Ismael'in görevine son verdi.
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Kulüpten yapılan açıklamada, takımın dün sahasında Coventry'ye 2-1 kaybetmesinin ardından Ismael'in sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.
Kariyerinde Hannover, Wolfsburg, Nürnberg, LASK Linz, Barnsley ve West Bromwich Albion'u çalıştıran 48 yaşındaki Fransız teknik adam, 2022-2023 yıllarında Beşiktaş'ta 7 ay görev yapmıştı.
Ismael, geçen yılın temmuz ayında Watford'ın başına geçmişti.