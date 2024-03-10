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Watford, Valerien Ismael ile yollarını ayırdı

İngiltere Championship ekiplerinden Watford, teknik direktör Valerien Ismael'in görevine son verdi.

Spor
  • 10.03.2024 10:05
  • Giriş: 10.03.2024 10:05
  • Güncelleme: 10.03.2024 10:06
Kaynak: AA
Watford, Valerien Ismael ile yollarını ayırdı

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın dün sahasında Coventry'ye 2-1 kaybetmesinin ardından Ismael'in sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Kariyerinde Hannover, Wolfsburg, Nürnberg, LASK Linz, Barnsley ve West Bromwich Albion'u çalıştıran 48 yaşındaki Fransız teknik adam, 2022-2023 yıllarında Beşiktaş'ta 7 ay görev yapmıştı.

Ismael, geçen yılın temmuz ayında Watford'ın başına geçmişti.

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