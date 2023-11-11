Wayne Rooney: "En sevmediğim oyuncu Nani"

Manchester United'ın efsane oyuncularından Wayne Rooney, oynadığı dönemde en sevmediği takım arkadaşının Nani olduğunu söyledi.

Manchester United'da 13 yıl oynayan, 5'i Premier Lig, 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 18 kupa kazanan Wayne Rooney, Manchester ekibindeki en sevmediği takım arkadaşının Nani olduğunu söyledi.

NTV Spor'da yer alan habere göre Wayne Rooney, Nani için "Onunla oynamak gerçekten sinir bozucuydu. Çok bencil ve kendi kendine bir şeyler yapmaya çalışırdı. Kesinlikle takım oyuncusu değildi" dedi.

Manchester United'da 7 sezon forma giydikten sonra 2015'te Fenerbahçe'ye transfer olan 36 yaşındaki Portekizli yıldız Nani, Adana Demirspor'da forma giyiyor.