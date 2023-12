‘We Belong’ sergisii İstanbul’74’ün Clubhouse Bebek’teki yeni alanında açıldı

ISTANBUL’74, ortağı olduğu Clubhouse Bebek’teki yeni alanında, küratörlüğünü Demet Müftüoğlu Eşeli’nin üstlendiği, yirmiden fazla çağdaş sanatçının işlerini bir araya getiren WE BELONG başlıklı ilk sergisini gerçekleştiriyor. 15 Ocak 2024 tarihine kadar ziyarete açık olacak olan karma sergi, randevuyla gezilebilecek.

Toplumsal karmaşıklıkların ve zorlukların hakim olduğu mevcut küresel manzarada, WE BELONG, bireyin bir yere, kültüre ve topluluğa ait olma yönündeki temel ihtiyacını sorguluyor. Sergi, toplumsal meselelere farklı pencerelerden farklı yaklaşımlarla bakmaya çalışarak, günümüz yaşam biçiminde aidiyet duygusu, toplumsal bağlar ve genel anlamda topluluk kültürü ile ilgili soruları gündeme getiriyor.

WE BELONG, sergiye özel üretilen bazı eserleri ve ilk gösterimleri izleyicilerle buluşturuyor. Robert Montgomery’nin “Love is the Revolutionary Energy” başlıklı eseri Art Basel Paris 2022’de Louvre Müzesi Tuileries Bahçesi’nden sonra ilk kez İstanbul'da sergilenirken, Ordu'daki büyük solo sergisiyle ses getiren Alper Aydın’ın mekana özgü büyük ölçekli enstalasyonu “Kırmızı Hap” yer alıyor. Ekin Bernay’ın Tate Modern programı için kapanma döneminde 2021’de yaratılan “Resilient Responses” başlıklı online performansı da bir yerleştirmeye dönüştürülerek fiziksel olarak ilk kez WE BELONG kapsamında görülebilecek.

Sergi, aralarında ressam ve mimar Erol Akyavaş, Türkiye’nin ilk modernist ressamlarından Nejad Devrim, ressam, mural sanatçısı, yazar ve şair Bedri Rahmi Eyüboğlu, Meksikalı sanatçı Bosco Sodi, Türkiye’nin öncükavramsal sanatçılarından Sarkis, büyük ölçekli soyut resimleriyle tanınan Alman sanatçı Anselm Reyle, dünyanın önde gelen kavramsal sanatçılarından Jorinde Voigt, suluboya gibi geleneksel malzemeleri yenilikçi tekniklerle birleştiren Ahmet Doğu İpek, artkilim akımının öncüsü Belkıs Balpınar, izleyicinin mekan algısını değiştiren büyük ölçekli enstalasyonlarıyla bilinen Mehmet Ali Uysal, çağdaş ressam Kemal Seyhan, Brüksel merkezli sanatçı ikilisi :mentalKLINIK, Amerikalı kavramsal sanatçı Mike Berg, çelik, ahşap ve cam heykelleriyle tanınan Osman Dinç, yabancılaşma, kimlik ve gelenek konularını işleyen çalışmalarıyla ünlü Burçak Bingöl, sanat, tasarım ve teknoloji etrafında disiplinlerarası deneyimler tasarlayan stüdyo NOHLAB, sanatçı, mimar ve yazar Sinan Logie, kültürel nesnenin korunması teması üzerine işler üreten Işıl Kapu, heykeltraş Burcu Erden, eserlerinde dünya sanat tarihi ve Türk kültüründeki çok sesliliğe göndermeler yapan Argun Okumuşoğlu, Koreli görsel sanatçı ve kültürel teorisyen Cody Choi ve resimle çağın endüstriyel ruhunu yansıtan plastik bir ilişki kuran Nejat Satı’nın bulunduğu çağdaş uluslararası sanatçıların eserlerine yer veriyor.

Aynı zamanda, ISTANBUL’74’ün sıkça iş birliği yaptığı Küba kökenli Amerikalı sanatçı José Parlá ve Paris merkezli fotoğraf sanatçısı JR’ın 2012 Havana Bienali kapsamında gerçekleştirdikleri “The Wrinkles of the City, La Havana” mural serisini konu alan belgeseli de yer alıyor.

İkonik isimlerin ve çağdaş sanatçıların bir arada yer aldığı sergi, fiziksel mekanların ve kültürel geçmişlerin ötesinde birleşmeyi ve topluluk olmayı teşvik eden yeni yollar keşfetmek üzere bir alan yaratmaya çalışıyor.

ISTANBUL’74’ün Clubhouse Bebek içindeki yeni alanı, tüm yıla yayılacak çok disiplinli kültürel program, sergiler, performanslar ve çeşitli etkinlikler için bir platform görevi üstlenecek.

Ziyaretçiler, randevu bilgileri ve ulaşım detaylarına [istanbul74.com / webelong.rsvpify.com] linki üzerinden ulaşabilir.