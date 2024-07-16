Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Web Tasarımı ve Kodlama Taban Puanları 2023: Web Tasarımı ve Kodlama başarı sıralaması ve kontenjanları

Üniversite adayı YKS'ye giren milyonlarca öğrenci katıldıkları TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih dönemine girdi. Web Tasarımı ve Kodlama bölümüne girmek isteyen adaylar ise Web Tasarımı ve Kodlama taban puanları 2023'ü araştırıyor. Peki, Web Tasarımı ve Kodlama başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Web Tasarımı ve Kodlama Taban Puanları 2023

BirBilgi
  • 16.07.2024 13:04
  • Giriş: 16.07.2024 13:04
  • Güncelleme: 16.07.2024 13:04
Web Tasarımı ve Kodlama Taban Puanları 2023: Web Tasarımı ve Kodlama başarı sıralaması ve kontenjanları

ÖSYM'nin her yıl üniversiteye girmek isteyen adaylara yönelik düzenlediği YKS'ye milyonlarca aday katılarak TYT ve AYT sınavlarında ter döktü. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber adaylar için tercih dönemi başladı. Web Tasarımı ve Kodlama bölümüne girmek adaylar ise Web Tasarımı ve Kodlama taban puanları 2023'ü araştırarak girebilecekleri üniversiteleri tercih sıralamalarına eklemeye başladı. Web Tasarımı ve Kodlama taban puanları 2023 ise ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzunun içerisinde yer alıyor.  Peki, Web Tasarımı ve Kodlama başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Web Tasarımı ve Kodlama Taban Puanları 2023

Web Tasarımı ve Kodlama Taban Puanları 2023

ÜniversiteBölümTaban PuanıBaşarı SırasıKontenjanPuan Türü
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) (Ücretli)232,1091511416061300TYT
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Web Tasarımı ve Kodlama (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)220,764371290321100TYT
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Web Tasarımı ve Kodlama205,74779149699940TYT
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Web Tasarımı ve KodlamaDolmadıDolmadı40TYT
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Web Tasarımı ve KodlamaDolmadıDolmadı40TYT
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Web Tasarımı ve Kodlama (KKTC Uyruklu)DolmadıDolmadı2TYT
BirGün'e Abone Ol