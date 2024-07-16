Web Tasarımı ve Kodlama Taban Puanları 2023: Web Tasarımı ve Kodlama başarı sıralaması ve kontenjanları
Üniversite adayı YKS'ye giren milyonlarca öğrenci katıldıkları TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih dönemine girdi. Web Tasarımı ve Kodlama bölümüne girmek isteyen adaylar ise Web Tasarımı ve Kodlama taban puanları 2023'ü araştırıyor. Peki, Web Tasarımı ve Kodlama başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Web Tasarımı ve Kodlama Taban Puanları 2023
ÖSYM'nin her yıl üniversiteye girmek isteyen adaylara yönelik düzenlediği YKS'ye milyonlarca aday katılarak TYT ve AYT sınavlarında ter döktü. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber adaylar için tercih dönemi başladı. Web Tasarımı ve Kodlama bölümüne girmek adaylar ise Web Tasarımı ve Kodlama taban puanları 2023'ü araştırarak girebilecekleri üniversiteleri tercih sıralamalarına eklemeye başladı. Web Tasarımı ve Kodlama taban puanları 2023 ise ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzunun içerisinde yer alıyor. Peki, Web Tasarımı ve Kodlama başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Web Tasarımı ve Kodlama Taban Puanları 2023
Web Tasarımı ve Kodlama Taban Puanları 2023
|Üniversite
|Bölüm
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|Kontenjan
|Puan Türü
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) (Ücretli)
|232,10915
|1141606
|1300
|TYT
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Web Tasarımı ve Kodlama (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
|220,76437
|1290321
|100
|TYT
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Web Tasarımı ve Kodlama
|205,74779
|1496999
|40
|TYT
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Web Tasarımı ve Kodlama
|Dolmadı
|Dolmadı
|40
|TYT
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Web Tasarımı ve Kodlama
|Dolmadı
|Dolmadı
|40
|TYT
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Web Tasarımı ve Kodlama (KKTC Uyruklu)
|Dolmadı
|Dolmadı
|2
|TYT