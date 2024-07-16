Web Tasarımı ve Kodlama Taban Puanları 2023: Web Tasarımı ve Kodlama başarı sıralaması ve kontenjanları

Üniversite adayı YKS'ye giren milyonlarca öğrenci katıldıkları TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih dönemine girdi. Web Tasarımı ve Kodlama bölümüne girmek isteyen adaylar ise Web Tasarımı ve Kodlama taban puanları 2023'ü araştırıyor. Peki, Web Tasarımı ve Kodlama başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Web Tasarımı ve Kodlama Taban Puanları 2023

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