WhatsApp'a yeni özellik: Tarihe göre mesaj bulma

WhatsApp, belirli bir tarihteki konuşmaların daha kolay bulunmasını sağlayacak yeni bir özelliği kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor.

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a tarihe göre mesaj bulma özelliği geliyor. Şu anda hazırlık aşamasındaki özellik sayesinde çok eski mesajlara kolayca ulaşılabilecek.

Uygulama, özellikle kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve kullanıcıların konuşmalarını hızlı bir şekilde bulmalarını kolaylaştırmak için yeni bir kenar çubuğu ve bir grup sohbeti filtresi uygulamak için çalıştığını duyurmasından sonra şimdide tarih seçerek mesajları hızlı bir şekilde arama seçeneği geliştirdi.

WhatsApp kullanıcıları, bu özelliği kullanmak için önce Web uygulamasından takvim simgesine tıklayarak özel bir panel açacak daha sonra istedikleri tarihe giderek o tarihte paylaşılan mesajlara ulaşacak.