Whitesnake'in gitaristi Bernie Marsden hayatını kaybetti

Rock müziğin önde gelen gruplarından Whitesnake'in gitaristi Bernie Marsden, 72 yaşında hayatını kaybetti. İngiliz rock yıldızının ölüm nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

Bernie Marsden’ın ailesi, Instagram hesaplarında Marsden’ın perşembe akşamı eşi Fran ve kızları Charlotte ve Olivia’nın yanında huzur içinde vefat ettiğini yazdı.

Whitesnake'in Twitter hesabından da gitaristleri için başsağlığı mesajı paylaşıldı.

Good Morning…I’ve just woken up to the awful news that my old friend & former Snake Bernie Marsden has passed. My sincere thoughts & prayers to his beloved family, friends & fans. A genuinely funny, gifted man, whom I was honored to know & share a stage with

