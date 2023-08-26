Whitesnake'in gitaristi Bernie Marsden hayatını kaybetti

Rock müziğin en köklü ve dünyaca ünlü gruplarından Whitesnake'in Bernie Marsden hayatını kaybetti.

Rock müziğin önde gelen gruplarından Whitesnake'in gitaristi Bernie Marsden, 72 yaşında hayatını kaybetti. İngiliz rock yıldızının ölüm nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

Bernie Marsden’ın ailesi, Instagram hesaplarında Marsden’ın perşembe akşamı eşi Fran ve kızları Charlotte ve Olivia’nın yanında huzur içinde vefat ettiğini yazdı.

Whitesnake'in Twitter hesabından da gitaristleri için başsağlığı mesajı paylaşıldı.

Good Morning…I’ve just woken up to the awful news that my old friend & former Snake Bernie Marsden has passed. My sincere thoughts & prayers to his beloved family, friends & fans. A genuinely funny, gifted man, whom I was honored to know & share a stage with

RIP, Bernie XXX pic.twitter.com/rJdRCnB4WH — Whitesnake (@Whitesnake) August 25, 2023

Birleşik Krallık’ın önde gelen rock ve blues gitaristlerinden biri olan Marsden, Whitesnake’in 'Fool for Your Loving', 'She’s a Woman', 'Walking in the Shadow of the Blues', 'Trouble' ve 'Here I Go' dahil olmak üzere birçok popüler şarkısını yazdı.

1951’de Buckingham’da doğan Marsden, 1972’de rock grubu UFO ile kariyerine başladı. Çeşitli gruplarda yer alıp eski Deep Purple üyelerinin yer aldığı kısa ömürlü Paice Ashton Lord isimli grup ile bir projede çalıştıktan sonra Marsden, 1978’de Londra’da eski Deep Purple üyeleriyle birlikte Whitesnake’i kurdu.