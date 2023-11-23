Wilders’e ilk tebrik aşırı sağcı liderlerden

Hollanda’daki seçimleri 35 sandalye alarak birinci sırada tamamlayan aşırı sağcı Wilders'i ilk kutlayanlar kendisi gibi aşırı sağcılar Orban ve Le Pen oldu.

Geert Wilders liderliğindeki Özgürlük Partisi (PVV) 35 milletvekili çıkararak seçimleri açık ara önde tamamladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun eski başkan yardımcılarından Frans Timmermans'ın liderliğindeki İşçi Partisi (PvdA) ve Yeşil Sol (Groenlinks) ittifakı 25 milletvekili ile ikinci sırayı aldı. Dersim kökenli Dilan Yeşilgöz-Zegerius'un lideri olduğu Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) 24 milletvekili çıkararak üçüncü olabildi.

İLK TEBRİK AŞIRI SAĞCILARDAN

Wilders’e ilk tebriklerse kendisine yakın fikirlere sahip liderlerden geldi.

Fransız aşırı sağcı lider Marine Le Pen, X hesabından yaptığı açıklamada, Wilders ve partisini kutlayarak seçim sonucunun "ulusal kimliklerin savunulmasına yönelik artan desteği teyit ettiğini" savundu. Le Pen, Fransa'daki son seçimleri Emmanuel Macron'a karşı kaybetmişti.

Macaristan'ın sağcı muhafazakâr Başbakanı Viktor Orban da Wilders'i X hesabında yayınladığı bir mesaj ile kutladı. Orban, Hollanda'daki sonucu "değişim rüzgârı" olarak tanımladı.

Hollanda'da Mark Rutte hükümeti Temmuz ayı başında göç politikası konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle dağılınca erken seçim zorunlu hale gelmişti.