Wilders’tan Türk seçmenlere ‘laiklik ve kemalizm’ önerileri

Hollanda'nın aşırı sağcı siyasetçisi Geert Wilders, Türkiye'deki seçmenlere 'laikliği ve kemalizmi savunan' bir lider seçmeleri için tavsiyede bulundu.

Kasımda yapılan seçimleri partisi PVV ile ilk sırada yer alarak gündem olan göçmen karşıtı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders sosyal medya üzerinden Türk seçmene seslendi. Hollanda'da halen yeni hükümet ve başbakanlık için görüşmeler devam ederken dün gece Wilders X'teki resmi hesabından açıklamalarda bulunarak üstü kapalı olarak Erdoğan'ı eleştirdi.

‘Türkiye'de laikliği ve kemalizmi destekleyen’ bir lider için çağrı yapan Wilders, şu mesajı yazdı: "Hollanda'da seçimleri kazandım. Laikliği ve kemalizmi destekleyen Türk vatandaşlarının bir sonraki seçimleri kazanabilecek yeni bir lider seçmelerini diliyorum. Türkiye'ye daha fazla Arap akınını durduran, Türk kadınlarını koruyan, işçi sınıfını destekleyen ve yolsuzluğu durduran biri.”

Wilders, uzun süredir Hollanda'ya Müslüman göçünün sınırlandırılması çağrısında bulunup ve Erdoğan’ı eleştirmişti. Bu yılın ortalarında Türkiye'de yapılan seçimlerden sonra Hollanda'da yaşayıp Erdoğan'a oy veren seçmene tepki gösteren Wilders, bu seçmenlere "güle güle" demişti. Wilders’ın mesajı şöyleydi: “Geçen hafta Hollanda'da İslamcı Erdogan’a oy veren Türklerin Türkiye'ye gönderilmesini önermiştim. Oylarının feci sonuçlarını kendilerine de yaşayabilsinler diye.”

WILDERS MAYIS SEÇİMLERİ SONRASINDA NE DEMİŞTİ?

Mayıs ayındaki seçim döneminde Türkiye ile ilgili paylaşımlarını artıran Wilders kişisel X hesabından şunları yazmıştı: “Haftalardır, Erdoğan'ın boğucu İslamcı rejiminden büyük ölçüde acı çeken ve gerçekten daha fazla kişisel özgürlük için can atan Türkiye'den laik Türklerden pek çok mesaj alıyorum. Kalbim onlar için kanıyor. Onlarla onların Türkiye'sinde buluşmak, destek olmak ve onlara hitap etmek isterdim ama ne yazık ki onlar ve benim için tehlike çok büyük.”