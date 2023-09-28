Wushu Federasyonu’ndaki skandalları ortaya çıkaran editörümüz Eren Tutel’e ceza

Türkiye Wushu Federasyonu’ndaki skandalları ortaya çıkaran spor editörümüz Eren Tutel’e, Abdurrahman Akyüz’e hakaret iddiasıyla 442 gün, Elif Akyüz’e hakaret iddiasıyla 442 gün olmak üzere toplam 884 gün adli para cezası verildi.

HABER MERKEZİ

Türkiye Wushu Federasyonu’ndaki (TWF) skandalları ortaya çıkaran spor editörümüz Eren Tutel’e ‘kamu görevlisine hakaret’ iddiasıyla açılan davada karar çıktı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi Abdurrahman Akyüz'ü Türkiye Wushu Federasyonu Başkanvekili, Elif Akyüz'ü ise milli sporcu olduğu gerekçesiyle "kamu görevlisi" saydı ve Tutel'e "kamu görevlisine görevinden ötürü hakaret" suçundan ceza verdi.

Tutel'e, Abdurrahman Akyüz’e hakaret iddiasıyla 442 gün, Elif Akyüz’e hakaret iddiasıyla 442 gün olmak üzere toplam 884 gün adli para cezası verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Türkiye Wushu Federasyonu Başkanvekili Abdurrahman Akyüz ve kızı Elif Akyüz’ün şikayeti üzerine “kamu görevlisine hakaret” (TCK 125) suçlamasıyla açılan davada Tutel’in 3 aydan 2 yıla kadar hapsi isteniyordu.

SKANDALLAR FEDERASYONU

Skandallarıyla gündemden düşmeyen TWF’nin birçok usulsüzlüğünü Tutel belgeleriyle ortaya çıkarmıştı.

>> TWF, 17-18 Aralık 2020 tarihlerinde düzenlenen Geleneksel Türkiye Şampiyonası’nın duyurusunu 14 Aralık 2020’de yayımladı. 15 Aralık’ta sona eren başvuru işlemleri nedeniyle birçok kulüp turnuvaya kayıt yaptıramadı. Federasyonun Başkanvekili Abdurrahman Akyüz’e yakınlığıyla bilinen kulüplere ise önceden haber verildi. Turnuvada daha önce skandallarıyla gündeme gelen Fatma Akyüz ve Elif Akyüz de hakemlik yaptı.

>> Sporculara namaza kılma zorunluluğu getiren Abdurrahman Akyüz, Sadık Pehlivan’ı Alevi olduğu nedeniyle ulusal takım kampından kovmuştu.

>> TWF Başkanvekili ayrıca Avrupa Şampiyonası’na katılan sporcuları 6 bin lira karşılığında turnuvanın yapılacağı ülkeye götürmüştü.