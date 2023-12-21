X Platformundaki erişim sorunu düzeldi

X, eski adıyla Twitter'da erişim problemi yaşandı Kullanıcılar gönderi paylaşabilse de mentionlara ve gönderi alıntılarına erişim sorunu yaşadı. Sorun bir süre sonra düzeldi.

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Fotoğraf: AA

Sosyal medya platforumu X'te (Twitter) paylaşımlara erişim sıkıntısı yaşandı. Kullanıcılar gönderi paylaşabilse de mentionlara ve gönderi alıntılarına erişim sorunu yaşandı. Downdetector sitesinde ise "X (Twitter) şirketinde olası problemler var olduğu belirlendi" ibaresi yer aldı. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sorun bir süre sonra düzeldi.