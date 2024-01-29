X'te Taylor Swift hakkındaki aramalar durduruldu

Şarkıcı Taylor Swift'in, yapay zeka ile oluşturulan müstehcen içerikli görüntüleri sosyal medyada yayıldı. X sosyal medya platformu, "Taylor Swift" aramalarını durdurdu.

ABD'li ünlü şarkıcı Taylor Swift’in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen içerikli görüntülerinin yayılmasının ardından X sosyal medya platformunda şarkıcı hakkındaki tüm aramalar engellendi.

ABD'li ünlü şarkıcı Taylor Swift'in yapay zeka ile yapılan fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Şarkıcının sahte fotoğrafları milyonlarca kez görüntülendi. Fotoğraflar kısa sürede platformdan kaldırıldı.

X platformu ayrıca "Taylor Swift" aramalarını durdurdu.

X'te "Taylor Swift" hakkında arama yapanlar hata mesajıyla karşılaşıyor.

X'in operasyon lideri Joe Benarroch, bu durumun geçici olduğunu ve güvenlik amacıyla yapıldığını söyledi.