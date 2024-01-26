Xabi Alonso'dan Liverpool mesajı: Kesin bir cevabım yok

Bayer Leverkusen'in teknik direktörü Xabi Alonso, önümüzdeki sezon Liverpool'un başına geçme ihtimaliyle ilgili soruya, "Kesin bir cevabım yok" diyerek yanıt verdi.

Bundesliga'da bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Bayer Leverkusen'in teknik direktörü Xabi Alonso'nun ismi, Jurgen Klopp'un sezon sonu Liverpool'dan ayrılacağını açıklamasıyla İngiliz devi ile anılmaya başladı.

İddiaların sorulduğu Alonso, "Açıkçası buna kesin bir cevabım yok. Burada mutluyum ve sadece Leverkusen'i düşünüyorum" dedi.

Xabi Alonso yönetiminde Bayer Leverkusen Almanya Ligi'nde en yakın rakibi Bayern Münih'in 4 puan önünde lider bulunuyor. 18 maçta 15 galibiyet 3 beraberlik alan namalup lider, bu akşam Frankfurt deplasmanına çıkacak.

Alonso, 2004-2009 arası Liverpool'da forma giymişti.