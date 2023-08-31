X’te beğeni animasyonu değişti

Twitter’ın X’e dönüşmesinin ardından platformdaki değişiklikler sürüyor. Beğeni ikonuna basınca çıkan ‘kalp’ animasyonu da tarihe karıştı. Kullanıcılar bundan böyle beğeni ikonuna bastıklarında ‘X’ logosunu görecekler. Uygulama “#BrandedFeatures” etiketleriyle yapılan paylaşımlarda başlatıldı.

Teknoloji 31.08.2023 13:30 Giriş: 31.08.2023 13:30

Güncelleme: 31.08.2023 13:39 Kaynak: Haber Merkezi

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