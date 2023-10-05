X’te değişiklik: Haber bağlantı başlıkları artık yok

X yani eski adıyla Twitter, platformda paylaşılan bağlantılardaki makale başlıklarını resmi olarak kaldırdı. Artık sadece görsel ve web sitesi görüntüleniyor.

Sosyal medya platformu X'e (Twitter) yeni bir değişikliğe giderek, haber bağlantılarını kaldırdı.



Böylelikle artık X üzerinde yapılan bağlantılı paylaşımlarda makale başlıkları yerine sadece yönlendirilecek sitenin adı ve bağlantıya sahip bir resim paylaşılacak.

X’teki haber bağlantıları daha önceden görsel, başlık ve kısaltılmış linkle birlikte “kart” olarak kullanıcıların zaman akışında görülüyordu.

X'te yapılan paylaşımlarda artık sadece sitenin adı ve bağlantıya sahip görsel gözüküyor.

Değişiklikten önce haber linkleri kısaltılmış halde gözüküyordu.

DAHA ESTETİK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Elon Musk'ın gönderilerin daha iyi görünmesini sağlayacağını düşünerek bu güncellemeyi yaptığı kaydedildi.

Sitede yayınlanan bağlantılar için başlıklar bundan sonra platform üzerinde gösterilmeyecek.

Haber bağlantılarında başlığı kaldırma hamlesi ağustos ayından bu yana üzerinde çalışılan bir konuydu. Haberi duyuran Forbes gazetesi olmuş ve Musk da bu planı attığı şu post ile doğrulamıştı: “Bu doğrudan benden geliyor. Görünümü büyük ölçüde geliştirecek.”

This is coming from me directly. Will greatly improve the esthetics. — Elon Musk (@elonmusk) August 22, 2023

BİLDİRİM KUTUSUNA YENİ TASARIM



Öte yandan X üzerinde, kullanıcıların bildirim kutusunda yanıtlar, alıntılar, yeniden gönderiler ve beğeniler gibi farklı sekmelerin bulunacağı belirtilmişti.

Böylelikle kullanıcılar, sınıflandırılan bildirimlere çok daha kolay erişebilecek.

Bu işlevin Premium kullanıcılara özel olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.