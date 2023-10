X’te değişiklik: Haber bağlantı başlıkları artık yok

Sosyal medya platformu X'e (Twitter) yeni bir değişikliğe giderek, haber bağlantılarını kaldırdı.



Böylelikle artık X üzerinde yapılan bağlantılı paylaşımlarda makale başlıkları yerine sadece yönlendirilecek sitenin adı ve bağlantıya sahip bir resim paylaşılacak.

X’teki haber bağlantıları daha önceden görsel, başlık ve kısaltılmış linkle birlikte “kart” olarak kullanıcıların zaman akışında görülüyordu.

DAHA ESTETİK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Elon Musk'ın gönderilerin daha iyi görünmesini sağlayacağını düşünerek bu güncellemeyi yaptığı kaydedildi.

Sitede yayınlanan bağlantılar için başlıklar bundan sonra platform üzerinde gösterilmeyecek.

Haber bağlantılarında başlığı kaldırma hamlesi ağustos ayından bu yana üzerinde çalışılan bir konuydu. Haberi duyuran Forbes gazetesi olmuş ve Musk da bu planı attığı şu post ile doğrulamıştı: “Bu doğrudan benden geliyor. Görünümü büyük ölçüde geliştirecek.”

This is coming from me directly. Will greatly improve the esthetics.