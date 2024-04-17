Yabancı ajan yasasına karşı protestolar sürüyor

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Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin geçen yıl protestolar üzerine rafa kaldırdığı “yabancı ajan yasa tasarısını” yeniden parlamentoya getirmesine karşı protestolar sürüyor. Tiflis'te toplanan binlerce kişi, “yabancı etkinin şeffaflığı” konulu yasa tasarısını yeniden parlamentoya sunmasını protesto etti. Parlamento binasının önünde toplanan göstericiler, “yabancı ajan yasa tasarısı” olarak da nitelendirilen tasarının geri çekilmesini istedi.

Yasa tasarısının Gürcistan'ın Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonuna “tehdit” oluşturduğunu belirten göstericiler, yasanın parlamentoda onaylanmamasını istedi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çıkan olaylarda 1 polisin yaralandığı ve 14 göstericinin gözaltına alındığı aktarıldı.

İktidarın parlamento çoğunluğu lideri Mamuka Mdinaradze, tasarı hakkında konuşma yaptığı sırada muhalefetteki Vatandaşlar Partisi Milletvekili Aleko Elisaşvili'nin saldırısına uğramıştı. Yasanın Rusya'yla bağlantısı olmadığını savunan Mdinaradze’ye hakaret eden Elisaşvili, sözlü saldırısına yumrukla devam etmişti.

Elisaşvili’nin yumruklu saldırısının ardından iktidar ve muhalefetteki milletvekilleri de birbirine girmişti. Bazı milletvekillerinin hafif yaralandığı olayda, Hukuk Komitesi’ndeki görüşmelere kısa bir ara verilmişti.