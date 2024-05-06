‘Yabancı düşmanı’ ifadesi müttefiklerini rahatsız etti

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Asya Pasifik’te nüfuzunu artırma mücadelesinde ABD’nin en önemli müttefikleri Hindistan ve Japonya, ABD Başkanı Joe Biden’ın “yabancı düşmanı” sözlerine tepki gösterdi. Başkan Biden'ın yorumlarını reddeden Japonya, Washington Büyükelçiliği aracılığıyla yaptığı açıklamada, Biden'ın sözlerini "talihsiz" olarak nitelendirdi ve Japon hükümetinin politikalarının "doğru şekilde anlaşılmadığını" belirtti.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar da The Economic Times'a verdiği demeçte, Biden'ın Hindistan'ın yabancı düşmanlığından dolayı ekonomik büyümesinin engellendiği açıklamasını kesin bir dille reddederek tarihsel açıdan çok "açık" bir topluma sahip olduklarını ve ekonomilerinin "sendelemediğini" söyledi. Biden çarşamba günü yaptığı bir açıklamada ABD ekonomisinin “göçmenlere kucak açtığı için” büyüdüğünü belirterek Bir düşünün, neden Çin ekonomik olarak bu kadar oyalanıyor? Neden Japonya sorun yaşıyor? Neden Rusya? Neden Hindistan? Çünkü onlarda yabancı düşmanlığı var, göçmenleri istemiyorlar" ifadelerini kullanmıştı.