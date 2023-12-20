Yabancı kurumlardan faiz beklentisi

Yabancı kuruluşlar, Merkez Bankası'nın faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 42,5'e çıkaracağı öngörüsünde bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın açıklayacağı faiz kararı öncesi yabancı kuruluşların beklentileri şekillendi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, Merkez Bankası'nın politika faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 42,5'e çıkaracağını öngördü.

Merkez Bankası'nın ocak ayında bir 250 baz puanlık artış daha yaparak politika faizini yüzde 45'e yükseltebileceğini söyleyen Drimal, enflasyonun Mayıs 2024'te yüzde 68'e kadar yükseldikten sonra hızla düşerek 2024 sonunda yüzde 39'a kadar inebileceğini aktardı.

In Touch Capital Markets Kıdemli FX Analisti Piotr Matys de TCMB'nin beklenen faiz artırımına, bankanın resmi olarak faiz oranlarının yeterince yüksek olduğunu açıklamasının eşlik edebileceğini dile getirdi.

BEKLENTİ ANKETİ DE AÇIKLANDI

Öte yandan Bloomberg HT'nin Aralık ayı TCMB faiz kararına ilişkin anketi de sonuçlandı. Ankete göre faizin 250 baz puan artarak yılı yüzde 42,5 seviyesinde tamamlaması bekleniyor.

Bu anket döneminde 20 kurum 2024 yılına ilişkin faizde zirve tahminini de paylaştı. Buna göre piyasanın Aralık’ta, 2024 yılında politika faizi için zirve tahmini yüzde 45 oldu.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizi kararını yarın saat 14.00'te açıklayacak.