Yabancı ‘VAR’ hakemleri 3 gol ve 3 penaltıyı iptal etti

Spor Servisi

Türk VAR hakemleri son 3 haftadır Süper Lig'de oynanan kritik maçlarda yerini yabancılara bıraktı. 12 maçta görev alan yabancı hakemler ise kritik kararlara imza attı. Bu süreçte 9 kez devreye giren yabancı VAR hakemlerinin müdahale ettiği kararlarda 3 penaltı geri çekildi, 3 gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken 2 kez de penaltıya gidildi. 1 kez ise kart rengi değişti ve sarıdan kırmızıya döndü.

Yabancı VAR hakemlerinin görev aldığı 12 karşılaşmanın 6'sında VAR müdahalesi yapılmadı. Bu karşılaşmalarda en fazla görev alan yabancı hakem ise Portekizli Andre Narciso oldu. Narciso, Karagümrük- Fenerbahçe ile Adana Demirspor-Galatasaray maçlarında görev yaptı.