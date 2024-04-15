Yabancı VAR hakemlerinin maç başı ücretleri belli oldu

Süper Lig'in 32. haftasında, ilk kez görev alan yabancı VAR hakemlerinin maç başına ne kadar kazandığı belli oldu.

Süper Lig'in 32. haftası ile birlikte görev yapmaya başlayacak olan yabancı VAR hakemlerinin maç başına ücretleri belli oldu.

Süper Lig'de yerli VAR hakemi her maç için ortalama 15 bin TL kazanırken, yabancı VAR hakemleri ise maç başına yaklaşık 80 bin TL ödenecek.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, yerli VAR hakemi 430 Euro (15 bin TL) alıyor, yabancı VAR hakemlerine ise maç başına 2 bin 500 Euro (yaklaşık 80 bin TL) verilecek.

Ulaşım masrafları da karşılanan yabancı VAR hakemlerinin gidiş-geliş business uçak bilet fiyatları ise 15 bin TL'den başlıyor.