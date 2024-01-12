Yabancı yatırımcı kaçıyor

Ekonomi Servisi

Türkiye’den çekilen yabancı şirketlerin arasına bir yenileri ekledi. Alman metal şirketi Wuppermann hisselerini ortağına geri satarak Türkiye’deki üretimden çekildi. İsveç merkezli temizlik firması Essity Kartepe fabrikasını kapatma kararı aldı.

Türkiye’de son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılar, yabancı şirketlerin Türkiye’den çekilmesine neden oluyor. BP, Honda, ve Mazda Türkiye’deki faaliyetlerini sonlandırmıştı. Geçen yıl Türkiye’deki en önemli çelik şirketlerinden Borusan ile ortaklığını sona erdiren Mannessmann’ın ardından bu kez 152 yıllık Alman metal şirketi paylarını satarak, Türkiye’deki üretimdeki varlığını sona erdirdi. 2013’te Galva Metal’in yüzde 35’ini alarak Türk ağır sanayisine adım atan Wuppermann, hisselerini ortağına geri satarak Türkiye’deki üretimden çekildi. Merkezi Leverkusen'de bulunan Wuppermann AG, yassı ürünler, borular ve çeşitli çelik ve sac işlerinin üretimi yapıyor. Bu arada İsveç merkezli temizlik Essity firmasıda, Türkiye’deki Kartepe fabrikasını kapatma kararı aldı. Türkiye’de ise 1990 yılından beri faaliyet gösteriyor. Kartepe fabrikasında ise kağıt havlu, tuvalet kağıdı, peçete ve ıslak mendil gibi ürünler üretiliyor. Essity’nin Türkiye’den çekilme kararının nedenleri henüz açıklanmadı. Ancak, Türkiye’deki ekonomik koşullar ve yüksek maliyetler gibi faktörlerin etkili olduğu düşünülüyor. Fabrikanın kapatılmasıyla birlikte yaklaşık 500 çalışanın işsiz kalacağı tahmin ediliyor.