Yabancılar sonuçları TL için ‘olumlu’ buldu

Ekonomi Servisi

ABD bankası Goldman Sachs ve Alman Deutsche Bank, seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmesinde TL varlıkları için ‘‘olumlu’’, ‘‘pozitif’’ beklenti içinde olduklarını duyurdu. Goldman Sachs ekonomistleri, seçimlerin büyük ölçüde tartışmasız geçmesi ve mevcut ekonomi politikalarına devam edileceği mesajının piyasalar tarafından memnuniyetle karşılanacağını öngördü.

Cari dengedeki hızlı düzelmenin de etkisiyle TL’nin önceki aylara göre çok daha iyi bir performans göstereceği tahmin edildi. Alman Deutsche Bank, Türk varlıkları için pozitif beklenti içindeki olduklarını belirtti. Banka, ekonomik programda kısmi ya da tam bir ‘U’ dönüşü beklemediği duyurdu.