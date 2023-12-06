Yabancıya satışta "değerleme" oyunu: 50'ye yakın konut değerleme şirketine soruşturma açıldı

Türkiye'de yabancılara konut satışı üzerinden vatandaşlık verilmesine tepki sürerken bazı konutlarda fiyat hilesi yapıldığı ortaya çıktı. 400 bin dolarlık gayrimenkul alan yabancılara vatandaşlık hakkı verilirken bu rakamın tutturulabilmesi için konut değerini yüksek gösterdiği gerekçesiyle 50'ye yakın konut değerleme şirketine soruşturma açıldı.

Türkiye'de son yıllarda yabancılara konut satışı hız kazanırken 400 bin dolarla vatandaşlık hakkının verilmesi için konut değerini yüksek gösteren 50'ye yakın konut değerleme şirketine soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

NTV'de yer alan habere göre, Türkiye'de yabancılara 2017'de 1 milyon dolarlık gayrimenkul karşılığında vatandaşlık veriliyordu. 2021 Eylül'de bu rakam 250 bin dolara kadar düşürüldü.

Daha sonra 2022 yılının mayıs ayında 400 bin dolara çıkarıldı. Yabancıların vatandaşlık rakamını tutturabilmesi için manipülasyon yapıldığı belirlendi.

Tespit edilen konut değerleme şirketlerine toplam 15 milyon lira ceza kesildi.

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Başkanı Yaşar Bahçeci, son 2 yıl içinde 149 dosya incelediklerini ve bu raporlardan 30 tanesinin hileli olduğunu tespit ettiklerini dile getirdi.

DEKONT İSTENİYOR



Konut almak isteyen yabancılar hem ev sahibi hem de değerleme şirketiyle anlaşıyor. Değerleme şirketi fiyatı yüksek gösteriyor ve evin satışı o rakamdan gerçekleştiriliyor.

Yabancılardan vatandaşlık hakkı için banka dekontu da isteniyor. Tüm işlemlerin ardından aradaki farkı eski ev sahibinden geri alıyor.