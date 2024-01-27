Yabancıya vatandaşlıktan menfaat iddiası Meclis’te

Şirketlerin Türkiye’den 400 bin dolarlık gayrimenkul edinerek vatandaşlık hakkı kazanımını, ‘değer şişirme’ yoluyla kazanç kapısına çevirdiği öne sürüldü.

Mustafa BİLDİRCİN

Kamu bankalarının üst düzey yönetiminde yer alan bazı isimler için skandal bir iddia ortaya atıldı. CHP Milletvekili Cevdet Akay, Sermaye Piyasası Kurulu’na bağlı çalışan değerleme şirketleriyle ilgili yürütülen soruşturmayı TBMM gündemine taşıdı.

Soruşturmanın Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'nce yürütüldüğünü belirten Akay, soruşturmanın detaylarında kamu bankası yöneticilerine yönelik usulsüzlük iddialarının yer aldığını kaydetti.

İddiaya göre, bazı şirketler raporlarda gayrimenkulleri olduğundan daha yüksek değerde gösterdi. Bu yolla, teminat karşılığı kullandırılan kredilerde de havuzun büyümesinin önü açıldı. Kamu bankalarındaki bazı yöneticilerin ile yönetim kurulu başkanları ve üyelerinin kullandırılan krediler üzerinden menfaat sağladığı savunuldu.

ŞİRKETLER AÇIKLANSIN

Skandal iddialar bunlarla da sınırlı kalmadı. Özel bir değerleme şirketinin eski sahibinin şu anda Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olduğuna dikkati çeken CHP’li Akay, “Fatih Aydoğan'ın eski genel müdürü olduğu şirketiyle Ziraat Bankası ve diğer kamu bankalarının çalışması devam etmekte midir? Bu firma soruşturma kapsamında mıdır?” diye sordu.

YABANCILARA VATANDAŞLIK

Ziraat Bankası başta olmak üzere, incelenen şirketlerle çalışmaya devam eden kamu bankası olup olmadığının açıklanması gerektiğini kaydeden Akay, şunları söyledi:

“Bu değerleme şirketleriyle ilgili olayın bir başka boyutu da yabancılara vatandaşlık kazandırılması hususu… Yabancılara vatandaşlık verilirken, dört yüz bin dolarlık gayrimenkul alım şartı var. Bu gayrimenkullerin değerlerinin tespitinde de SPK lisanslı değerleme şirketleri yetkili. Buradaki alımlarda, özellikle gayrimenkul değerlerinin çok üzerinde kıymet takdir tespitleri yapıldığı ve yabancılara vatandaşlık kazandırıldığı iddiaları var. Bu konunun da özellikle incelenmesi, araştırılması gerekiyor. Bu konuyla ilgili de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ve İçişleri Bakanlığı’na sorularımızı sorduk. Bu konunun üzerine gidilmesi, buradaki haksızlığın, usulsüzlüğün tespit edilmesi, bu usulsüzlüğe karışan kişilerin hesap vermesi gerekiyor.”