Yağış ve fırtına nedeniyle kapatılan Maçka ve Eyüpsultan'daki teleferik hatları işletmeye açıldı

Hava muhalefeti nedeniyle dün işletmeye kapatılan Maçka ve Eyüpsultan'daki teleferik hatlarında seferler başladı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferlerin başladığı duyuruldu.

Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı, 29 Kasım'da sağanak ve fırtına nedeniyle işletmeye kapatılmıştı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nın hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatıldığı duyurulmuştu.

Her yıl üniversite sınavlarında matematik netlerinin düşük oluşunun ispatı gibi 🤣 Kenan İmirzalıoğlu matematik mezunu olduğu için baya fena olmuş 😄 pic.twitter.com/YXcS8uiobG