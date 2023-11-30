Yağış ve fırtına nedeniyle kapatılan Maçka ve Eyüpsultan'daki teleferik hatları işletmeye açıldı
İstanbul'da 29 Kasım'da olumsuz hava koşulları nedeniyle işletmeye kapatılan Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nda seferler normale döndü.
Hava muhalefeti nedeniyle dün işletmeye kapatılan Maçka ve Eyüpsultan'daki teleferik hatlarında seferler başladı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferlerin başladığı duyuruldu.
#MetroDuyuru #T1— Metro İstanbul (@metroistanbul) November 30, 2023
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz normale dönmüştür. https://t.co/nmNS2kT0To
Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı, 29 Kasım'da sağanak ve fırtına nedeniyle işletmeye kapatılmıştı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nın hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatıldığı duyurulmuştu.
Her yıl üniversite sınavlarında matematik netlerinin düşük oluşunun ispatı gibi 🤣 Kenan İmirzalıoğlu matematik mezunu olduğu için baya fena olmuş 😄 pic.twitter.com/YXcS8uiobG— Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu (@drkaanyl) November 29, 2023