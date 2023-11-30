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Yağış ve fırtına nedeniyle kapatılan Maçka ve Eyüpsultan'daki teleferik hatları işletmeye açıldı

İstanbul'da 29 Kasım'da olumsuz hava koşulları nedeniyle işletmeye kapatılan Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nda seferler normale döndü.

Güncel
  • 30.11.2023 10:43
  • Giriş: 30.11.2023 10:43
  • Güncelleme: 30.11.2023 10:59
Kaynak: AA
Yağış ve fırtına nedeniyle kapatılan Maçka ve Eyüpsultan'daki teleferik hatları işletmeye açıldı
Fotoğraf: AA

Hava muhalefeti nedeniyle dün işletmeye kapatılan Maçka ve Eyüpsultan'daki teleferik hatlarında seferler başladı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferlerin başladığı duyuruldu.

Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı, 29 Kasım'da sağanak ve fırtına nedeniyle işletmeye kapatılmıştı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nın hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatıldığı duyurulmuştu.

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