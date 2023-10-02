Yağışlar İstanbul'daki barajları ne kadar etkiledi?

İstanbul genelinde Perşembe gününden itibaren etkili olan sağanak yağışlar barajlardaki doluluk oranlarında artış sağladı. İSKİ verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı bugün yüzde 23.31 olarak ölçüldü. 1 Ekim itibariyle en yüksek doluluk oranı yüzde 53.07 ile Ömerli Barajı'nda kaydedilirken, yüzde 3.11 ile Pabuçdere barajı ise en düşük doluluk oranı ile kayıtlara geçti.

İstanbul Su ve Kaanlizasyon İdaresi (İSKİ), kentte etkili olan yağışların ardından 28 Eylül'de yüzde 22.41 olarak ölçülen barajlardaki doluluk oranı bugün 23.31 olarak kayıtlara geçti.

İstanbul’da Perşembe gününden itibaren etkili olan yağışlar barajların doluluk oranlarına da yansıdı. Son olarak 28 Eylül'de yüzde 22.41 olarak ölçülen doluluk oranları artışa geçti.

İSKİ verilerine göre, 29 Eylül'de yüzde 22.72 olarak ölçülen doluluk oranı, 30 Eylül'de yüzde 22.73, 1 Ekim'de ise, yüzde 22.74 olarak kayıtlara geçti.

DOLULUK BUGÜN YÜZDE 23.31

İSKİ'nin paylaştığı son verilere göre ise, İstanbul barajlarında bugün doluluk oranı yüzde 23.31 olarak ölçüldü.

İstanbul’da hava sıcaklıklarının azalmasıyla buharlaşmanın azalması, toprağın suya doymasıyla birlikte baraj doluluk oranlarındaki artışın sürmesi bekleniyor. İstanbul’un 4 barajında ise, doluluk oranı yüzde 10’nun altında. Diğer 4 barajda ise doluluk oranları yüzde 11 ile 19 arasında değişiyor. İstanbul’da doluluk oranı en yüksek baraj Melen’den getirilen suyla takviye edilen Ömerli barajı.Ömerli barajındai doluluk oranı yüzde 53.07 olarak kayıtlara geçti.

EN YÜKSEK DOLULUK ORANI ÖMERLİ BARAJI'NDA

İstanbul’da 1 Ekim itibariyle 10 barajdaki doluluk oranları şu şekilde kayıtlara geçti. En yüksek doluluk oranı yüzde 53.07 ile Ömerli Barajı'nda kaydedilirken, en düşük doluluk oranı ise, yüzde 3.11 ile Pabuçdere barajında ölçüldü.

Darlık barajında doluluk yüzde 37.05, Istrancalar'da yüzde 19, Alibeyköy barajında yüzde 17.17, Elmalı barajında yüzde 15.81, Terkos barajında yüzde 11.29, Sazlıdere'de yüzde 9.24, Kazandere barajında yüzde 5.21, Büyükçekmece'de yüzde 4.51, Pabuçdere barajında ise, yüzde 3.11 olarak kaydedildi.