Yağmur etkili oldu: İstanbul’da barajların doluluk oranında artış

İstanbul’da dün etkili olan sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Peki, Baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu? İstanbul'da sağanağın ardından baraj doluluk oranı ne oldu? 12 Kasım İstanbul'da hangi barajda ne kadar su var?

Yaşam 12.11.2023 11:20 Giriş: 12.11.2023 11:20

Güncelleme: 12.11.2023 11:21 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: DepoPhotos

İstanbul’da dün ve bu sabah etkili olan yağmur, aylardır düşüş trendinde olan baraj doluluk oranını bir miktar artırdı. İSKİ tarafından 12 Kasım baraj doluluk oranı açıklandı. Dün İstanbul'da etkili olan yağışın ardından uzun bir aranın ardından barajlardaki su seviyesi yükseldi. Cumartesi günü (dün) yüzde 16,18 olan barajların genel doluluk oranı bugün 0,25’lik artışla yüzde 16,43 seviyesine çıktı. İSKİ verilerine göre ağustos sonunda yüzde 29,22 olan İstanbul barajlarındaki doluluk oranı, eylül sonunda yaklaşık 6,5 puan azalarak yüzde 22,7'ye gerilemişti. Sıcaklıkların eylül sonrasında da ortalamanın üzerinde devam etmesinin etkisiyle kasım ayında yüzde 17’nin de altına düşmüştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre İstanbul’da yarın (pazartesi) ve Çarşamba günleri de sağanak yapış bekleniyor.