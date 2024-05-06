Yağmur Taktaş'ın şüpheli ölümü: Mezarı açıldı, yeniden otopsi yapılacak

ABD'de hayatını kaybeden ve Andre Can F. tarafından öldürüldüğü iddia edilen Yağmur Taktaş’ın Adana’daki mezarı, ailesinin başvurusu üzerine otopsi için bugün açıldı. Taktaş’ın çıkarılan cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın ABD'de şüpheli şekilde hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma kapsamında, Adana'daki mezarı otopsi için açılarak, cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Taktaş'ın merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mezarlığı'ndaki mezarının açılması sırasında savcı, polis, ailenin avukatı ve bir aile üyesi hazır bulundu.

Belediye görevlilerince açılan mezardan çıkarılan Taktaş'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Taktaş'ın ailesinin avukatı Fethi Öksüz, burada gazetecilere, soruşturma kapsamında fethi kabir işlemi gerçekleştirildiğini, otopsi işlemlerine bugün başlanılacağını söyledi.

Otopsi raporunun çıkmasını bekleyeceklerini ifade eden Öksüz, süreci yakından izlediklerini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

ABD'de 3 Nisan'da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 28 yaşındaki Yağmur Taktaş'ın cenazesi 20 Nisan'da Adana'da toprağa verilmişti. Yağmur Taktaş’ın ailesi, avukatları aracılığıyla, daha önce darbedilen ve dalağını kaybeden kızlarının ölümüne sebep olduğunu iddia ettikleri Türk asıllı ABD vatandaşı olan erkek arkadaşı Andre Can F’den şikayetçi oldu.

Taktaş'ın ismini açıklamak istemeyen teyzesi K.C, kanında ölümüne neden olmayacak kadar uyuşturucu bulunduğu tespit edilen yeğeninin, Andre Can F. tarafından uyuşturucuya alıştırıldığını ileri sürmüştü. Yeğeninin darbedilip, tutulduğu yerde aç bırakıldığını da iddia eden teyze, "Hem ABD’de hem Türkiye’de hukuk mücadelesi başlattık. Bu konunun asla peşini bırakmayacağız. Sevgilisi, kıskançlığından güzel görünmesin diye saçlarının ön kısmını ve kaşlarını bile kazıyordu” dedi.

Taktaş ailesi, bu şüphe üzerine avukatları aracılığıyla cenazenin çıkarılıp Türkiye'de de otopsi yapılması için başvuruda bulunmuştu.

Ailenin ve avukatlarının talebi üzerine, Taktaş'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için 6 Mayıs'ta fethi kabir işlemi yapılacağı bildirilmişti.

Taktaş'ın ailesinin avukatı Fethi Öksüz, "Yağmur'un vefat ettiği vakitte şüpheli şahsın (ABD'li erkek arkadaşı A.F.C'nin) yanında bulunduğuna ilişkin elimizde şu anda mevcut bir delil var. Bunu soruşturmaya bugün itibarıyla aksettireceğiz. Azmettirme ihtimallerinin olduğunu düşündüğümüzden, şüpheli şahsın ailesinden de tarafımız şikayetçi olmuş bulunmakta" ifadelerini kullanmıştı.