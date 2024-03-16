Yahudi senatörden İsrail’de seçim çağrısı

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İsrail hükümeti ile ‘sarsılmaz’ destekçisi ABD arasındaki ipler ise gerilmeye devam ediyor. ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Shumer, İsrail'de “yeni seçim” çağrısında bulunarak “Netanyahu'nun barışın önünde bir engel olduğunu” söyledi. Uzun süredir İsrail'i destekleyen ve seçilmiş en üst düzey Yahudi yetkili olan Demokrat Schumer, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin “İsrail'in ihtiyaçlarına artık uygun olmadığını” vurguladı.

Schumer’in sözlerini değerlendiren İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Netanyahu'nun, Tel Aviv'in ABD'deki en büyük destekçilerini kaybetmesine neden olduğunu belirtti.

Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nden yapılan açıklamada ise, “İsrail muz cumhuriyeti değil, Netanyahu'yu Başbakan seçen bağımsız ve gururlu bir demokrasidir” ifadeleri kullanıldı. İsrail'in eski Başbakanı Naftali Bennett ise “İsrail'in iç işlerine müdahaleye şiddetle karşı çıktıklarını” söyledi.

HAMAS’TAN YENİ TEKLİF

Ramazan ayı öncesi ilan edilebileceği belirtilen ateşkes görüşmelerinden henüz sonuç çıkmazken Hamas ise, İsrail ile ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin teklifi Katar ve Mısır'daki arabuluculara ilettiklerini duyurdu. Hamas’ın açıklamasına göre teklif ilk aşamada İsrailli kadın, çocuk, yaşlı ve hasta rehinelerin 700 ila bin Filistinli mahkum karşılığında serbest bırakılmasını içeriyor. Hamas, ilk aşamadan sonra İsrail’in Gazze’den çekileceği son tarih üzerinde anlaşılacağını bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada ise, Netanyahu'nun, Hamas'ın “akıl dışı tekliflerinde ısrarcı olduğunu” ifade ettiği belirtildi. Netanyahu'nun, Savaş Kabinesi’ne anlaşmaya ilişkin bir güncelleme sunacağı ve cuma günü değerlendirmeye alınacağı kaydedildi.