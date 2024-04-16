Yakalama kararı varken arsa sattı

Yaklaşık 150 kişinin ölümüne neden olan Palmiye Sitesi’nin müteahhidi Ali Babaoğlu, hakkında yakalama kararı olmasına rağmen arsasını sattı. Savcılık ise depremzedelerin “Malvarlığını kaçıracak” uyarısını umursamadı.

İsmail ARI

Deprem felaketinde Maraş’ın Onikişubat ilçesindeki Palmiye Sitesi de yerle bir oldu. Altı bloklu sitenin üç bloku yıkıldı, yaklaşık 150 yurttaş yaşamını yitirdi.

Sitenin müteahhidi Ali Babaoğlu için depremden 6 gün sonra, 12 Şubat 2023’te tutuklama ve yurtdışına çıkış yasağı kararı verildi. Ancak bir yıldan fazla süre geçmesine rağmen “yakalanmayan” firari Babaoğlu’nun mal varlığını satmaya başladığı ortaya çıktı.

Palmiye Sitesi’nde hayatını kaybedenlerin yakınları, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na defalarca dilekçe verdi. Yurttaşlar, Babaoğlu’nun tüm mallarına ve banka hesaplarına tedbir konulması talep ederek, “Babaoğlu’nun taşınmazlarını tapuda vekaletname aracılığı ile devretme işlemi yapmaya çalıştığının bilgisini aldık” dedi.

SAVCILIK UMURSAMADI

Ancak savcılık yurttaşlar tedbir talebini kabul etmedi. Babaoğlu, Palmiye Sitesi’nin bulunduğu arazideki payını, 9 günlük Şeker Bayramı tatilin[1]den hemen önce, 5 Nisan Cuma günü sattı. Firari durumda olan Babaoğlu’nun yıkılan Palmiye Sitesi’ndeki arsa payının satış işlemini nasıl yaptığı ise bilinmiyor. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından binanın neden yıkıldığının ortaya çıkarılması için Konya Teknik Üniversitesi’nden beş akademisyene bilirkişi raporu hazırlatıldı. Raporda, binanın yıkımında Babaoğlu’nun asli kusurlu olduğu vurgulandı.

İHMALLER ZİNCİRİ

“Mimari proje ile statik proje arasında yapının deprem davranışını önemli derecede etki edecek uyumsuzluklar tespit edilmiştir. Deprem sırasındaki göçmenin ana nedeni binanın yeterli mühendislik hizmeti almamış olmasıdır” denilen raporda şunlar sıralandı:

•Herhangi bir jeofizik çalışmanın yapılmamış olması önemli bir eksikliktir.

•Raporda her ne kadar yer altı su seviyesinin 17-20 metre arasında olduğu belirtilse de yeterli derinlikte inceleme yapılmadığı için sıvılaşma ile ilgili bir değerlendirme yapılamamaktadır.

•Yapılan analizler sonucunda yapının kolonlarında kesit ve donatı yetersizlikleri olduğu belirlenmiştir.

•Kirişlerin bazılarında donatı açısından yetersizlik belirlenmiştir.

YARGILAMA İZNİ VERİLMEDİ

Öte yandan Palmiye Sitesi’nin inşasında, şimdi İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koltuğunda oturan fakat uzun yıllar Kahramanmaraş Belediyesi’nde üst düzey bürokratlık yapan Hacı Mehmet Güner’in imzası da yer alıyor.

Hatta 22 bloktan oluşan ve bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi’nde de Güner’in imzası var. Hazırlanan bilirkişi raporlarında zemin etüdü bulunmamasına rağmen Güner’in yapı ruhsatını onayladığı belirtildi. Ebrar Sitesi’nde yakınlarını kaybeden onlarca yurttaş, Güner hakkında suç duyurusunda bulundu. Güner’in, “Olası kastla öldürme, kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, olası kastla yaralama, güveni kötüye kullanma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, nitelikli dolandırıcılık, kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma, zimmet, görevi kötüye kullanmaya azmettirme, yardım etme ve tespit edilecek diğer suçlardan” yargılanması istendi. Ancak İstanbul Valiliği Güner’in yargılanmasına izin vermedi.