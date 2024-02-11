Yakarsa Roma’yı üreticiler yakar

Avrupa genelinde çiftçilerin eylemleri sürüyor. İtalya’da çiftçiler, Avrupa Birliği’nin tarım politikalarını ve ülke yönetiminin sektöre yönelik desteği kesmesini protesto amacıyla başkent Roma’da yolları kapattı.

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Ülke genelinde geçen haftadan bu yana süren protestolarını konvoylarıyla Roma kent merkezine taşıyan çiftçiler, traktörleriyle büyük konvoylarını ise gece saatlerinde oluşturdu.

Başkentin kuzeyinde kamp kurdukları yerden akşam saatlerinde harekete geçen çiftçiler, yaklaşık 200 traktörle Grande Raccordo Anulare çevre yoluna çıkarak burada konvoy yaptı.

Çiftçiler sık sık traktörlerinin kornasına basarken polis eşliğinde gerçekleşen traktör konvoyu nedeniyle çevre yolunun iki şeridi bu eyleme ayrıldı.

Konvoydan önce Tarım Bakanı Francesco Lollobrigida, çiftçilerin araçlarıyla kamp kurdukları Roma’nın Nomentana girişine giderek onlarla bir kez daha görüştü.

Çiftçilerin temsilcileri, önceki sabah saatlerinde de Roma Emniyeti ile anlaşarak, 4 traktörle başkentin merkezinde sembolik bir protesto konvoyu yapmıştı.

Hükümet temsilcilerle bir araya geldi

Çiftçilerin Roma’da sabah ve akşam saatlerinde yaptığı iki eylem arasında Başbakan Giorgia Meloni ve Tarım Bakanı Lollobrigida, çiftçilerin de aralarında olduğu tarım sektöründen temsilcilerle başbakanlıkta görüştü.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, hükümetin çiftçilerden alınan tarımsal gelir vergisinde belli bir meblağa kadar vergi muafiyeti getirme de olmak üzere çiftçilere bazı kolaylıkları sağlama sözü verdiği belirtildi.

Meloni, Belçika’nın başkenti Brüksel’de 1 Şubat’taki Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’nin ardından yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin tarım politikalarında hatalar yaptığını ve bunların değişmesi gerektiğini ifade etmişti.

Meloni liderliğindeki sağ koalisyon iktidarının küçük ortağı partilerden Lig Partisi’nin lideri aynı zamanda Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini’nin çiftçilere daha fazla vergi indirimi kolaylık yapılabileceğini söylemesinin, hükümet içinde tansiyonun yükselmesine yol açtığı ifade edildi.

Avrupa genelinde eylemler sürüyor

Tarım politikaları, başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere birçok Avrupa Birliği ülkesinde çiftçileri memnun etmiyor. Avrupa ülkelerinin büyük kısmında çiftçiler, yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekmek için traktörleriyle eylem yapıyor.

AB’deki çiftçiler ne talep ediyor?

• Tarım politikaları değişsin.

• Destekler kesilmesin.

• Savaş nedeniyle ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri karşılansın.

• Ukrayna’dan gelen ucuz tahıl ürünlerine son verilsin.

• Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallardan vazgeçilsin.