Yakılarak öldürülen Ercan Gönülkırmaz davasında karar: Servet Tevetoğlu'na müebbet hapis

Esenyurt'ta önce silahla vurulan ardından dükkanında yakılarak öldürülen yargılanan ünlü şarkıcı Tarkan'ın kuzeni Servet Tevetoğlu ve diğer 5 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, Tevetoğlu'nun da aralarında olduğu 5 sanığın ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

İstanbul'dan öldürülen Ercan Gönülkırmaz (28) cinayetine ilişkin ünlü şarkıcı Tarkan’ın kuzeni Servet Tevetoğlu ve diğer 5 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu Servet Tevetoğlu SEGBİS sistemi ile hazır edildi.

Müştekiler Yüksel Çelik, Hava Gönülkırmaz ve taraf avukatları da duruşmaya katıldı. Duruşmada mahkeme, Turgay Tokur hakkındaki kırmızı bültenin infaz edilmediğini belirtti.

"KATİLLER YAKALANMADI"

Duruşmada söz verilen müşteki Yüksel Çelik “Sanıkların en ağır cezayı almalarını istiyorum” dedi. Maktulün annesi Hava Gönülkırmaz ise “7 yıl oldu katiller yakalanmadı. En ağır cezayı almalarını istiyorum” şeklinde beyanda bulundu.

Son sözü sorulan sanık Servet Tevetoğlu ise beraatini istediğini söyledi.

DOSYANIN AYRILMASI KARARI

Kararını açıklayan mahkeme, firari sanık Turgay Tokur hakkındaki kırmızı bülten ve yakalama emrinin bugüne kadar infaz edilmemesi nedeniyle sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi.

Mahkeme, Servet Tevetoğlu, Akın Özagin, Arif Rasim Topçu, Nihat Budak ve Murat Budak’ın ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Kararda tutuksuz yargılanan Akın Özagin, Arif Rasim Topçu, Nihat Budak ve Murat Budak hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması da hükmedildi.

Öte yandan sanıklar hakkında ‘mala zarar verme’ suçundan ise ikişer yıl hapis cezası verildi.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 17 Ocak 2017’de Esenyurt’ta gerçekleşen olay anlatılmıştı. İddianamede olay günü gece 02.00 sıralarında Yüksel Çelik’e ait bir şarküteri dükkanında silahlı kişilerin gittiği ve maktul Ercan Gönülkırmaz’a ateş ettikleri, bu kişilerin yanlarında getirdikleri yanıcı maddeyi iş yerine dökerek, ateşe verdikleri anlatılmıştı.