Yakılmış halde bulunan ceset, kaçak madende ölen işçiye ait çıktı: 6 gözaltı

Zonguldak'ta, yol kenarındaki ormanlık alanda benzin dökülerek yakılmış halde bulunan cesedin, bölgedeki kaçak işletilen bir maden ocağında çalışan Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani’ye ait olduğu belirlendi. Otopside 9 Kasım’da öldüğü anlaşılan Nourtani’nin cesedinin, bulunduğu yere taşındığı tespit edildi. Olayla ilgili maden işletmesinin sahibinin de aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı. Nourtani'nin ruhsatsız ocakta meydana gelen "kaza" sonucu öldüğü, cesedinin bulunduğu ormanlık alana taşındığı iddia edildi.

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Fotoğraf: AA

Zonguldak'ta ormanlık alanda yanmış halde erkek cesedi bulunmasına ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı. Kırat Mahallesi Koca Osman Sokak'ta dün (10 Kasım) yol kenarındaki ormanlık alanda erkek cesedi bulunmasına ilişkin soruşturmada, cesedin 50 yaşındaki Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'ye ait olduğunu belirledi. Nourtani'nin iki gün önce öldüğü anlaşıldı. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu tespit edilen Nourtani'nin cenazesi, Acılık Hz. Ali Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. KAÇAK MADEN OCAĞINDA ÖLDÜ, CESEDİ TAŞINDI Soruşturma kapsamında, ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağı sahibinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Nourtani'nin, ruhsatsız ocakta meydana gelen "iş kazası" sırasında öldüğü, cesedinin bulunduğu ormanlık alana taşındığı iddia edildi. NE OLMUŞTU? Dün (10 Kasım) yol kenarındaki ormanlık alanda birinin hareketsiz yattığını görenler durumu yetkililere bildirmiş, öldüğü belirlenen kişinin vücudunda ciddi yanıklar bulunduğu tespit edilmişti. Cumhuriyet savcısının inceleme yaptığı olay yerinde, jandarma ekipleri çevredeki içecek şişeleri ve ayak izleri üzerinde çalışma yapmış, ekipler bölgede tespit edilen ayak izlerinin kalıbını çıkarmıştı.