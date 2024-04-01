Yakınına yardımın suç görülmesi akıl dışıdır

Haber Merkezi

İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin, 75 yaşındaki Hatice Yıldız’ın cezaevindeki kızı ve arkadaşına para gönderdiği için tutuklanmasının hukukta yeri olmadığını belirterek, yaşanan durumu “akıl dışı” olarak tanımladı.

Keskin, kızına para gönderdiği için tutuklan 75 yaşındaki Yıldız’a “düşman hukuku” uygulandığını söyledi.

Cezaevlerindeki tutsakların bütün ihtiyaçlarını kantinden almak zorunda olduğunu hatırlatan Keskin, şunları söyledi: “En temel ihtiyaçlarından tutun da hijyen ve beyaz eşyaya kadar kantinlerinden alıyorlar, dolayısıyla cezaevi idaresinden alıyorlar. Bu nedenle de cezaevlerinde kalan insanların paraya ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçlarını gidermeleri gerekiyor. Doğal olarak da bu insanların tanıdıkları ve yakınları para yatırıyor. Bunun sanki gizli bir faaliyetmiş gibi yansıtılması akıl dışıdır. Hatice Yıldız da bu nedenle cezaevinde.”