Yaklaşık 3 bin otomobil taşıyan gemideki yangın 10 gün sonra söndürüldü

24 Temmuz günü, Almanya'dan Mısır'a doğru hareket eden ve içinde yaklaşık 3 bin otomobil taşıyan kargo gemisinde çıkan yangın 10 gün sonra söndürüldü.

Almanya'dan Mısır'a yaklaşık 3 bin otomobil taşıyan kargo gemisinde 24 Temmuz'da başlayan yangın 10 gün sonra söndürüldü.

AA'nın aktardığına göre, Hollanda'ya bağlı Ameland Adası açıklarında "Fremantle Highway Flower" isimli kargo gemisinde 24 Temmuz'da başlayan yangın bugün söndürüldü.

Almanya'nın Bremeverhaven kentinden Mısır'a doğru hareket eden geminin, dün gece zincirinden kurtularak Alman karasularına doğru sürüklendiği belirtildi. Durumun tekrar kontrol altına alındığı aktarıldı.

25'i elektrikli olmak üzere, yaklaşık 3 bin otomobilin bulunduğu gemide çıkan yangına elektrikli bir otomobilin neden olduğu belirtiliyor. Yangının yarattığı maddi hasar ise oldukça büyük.

Yangında 1 kişi yaşamını yitirdi, 22 mürettebat ise hafif yaralı olarak kurtarıldı.

Dünya Denizcilik Örgütü olayın büyük bir çevre felaketine dönmemesi için güvenlik önlemlerini incelerken, çok sayıda çevre örgütü de olayı yakından takip ediyor.