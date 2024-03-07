Yaklaşık 50 bin kişiye uyuşturucu gözaltısı

Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya’nın göreve gelmesinin ardından İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bir rapor açıkladı. BM’nin 2023 uyuşturucu raporuna göre her uyuşturucu türünde rekorlar kırılırken benzer veriler Bakanlığın verilerinde de yer aldı. Buna göre haziran ayından bu yana uyuşturucu operasyonlarında 50 bine yakın kişi gözaltına alındı. Bunlardan 4 bin 413’ü tutuklandı. 2 bin 243’üne ise adli kontrol uygulandı. Rapora göre sadece İstanbul’da 14 ton, 20 milyon adet ve 4 bin kök uyuşturucu ele geçirildi.

Raporda bunu yanı sıra organize suç örgütlerine yönelik operasyonlara da yer verildi. Bakanlığın verileri Megakent’in nasıl bir suç cennetine dönüştüğünü de ortaya koydu. Çetelere ilişkin haziran ayından bu yana yapılan operasyon sayısı 112 oldu. Bu operasyonlarda 1254 kişi gözaltına alınırken bunların 735’i tutuklandı. İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonlarda 90 çete çökertildi. 27 milyar 181 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.