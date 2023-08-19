Yaklaşık 6 aydır aranıyordu, cansız bedeni nehirde bulundu
Sakarya'da, 4 Şubat 2023 tarihinden beri aranan 61 yaşındaki Mithat Ertürk'ün cansız bedenine aracıyla birlikte Sakarya Nehri’nde ulaşıldı.
Kaynak: İHA
Sakarya’nın Geyve ilçesinde yaklaşık 6 aydır aranan 61 yaşındaki adamın cansız bedeni aracıyla birlikte Sakarya Nehri’nde bulundu.
61 yaşındaki Mithat Ertürk 4 Şubat 2023 tarihinden beri aranıyordu.
Sakarya Nehri’nde araç görüldüğü ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Bölgeye sevk edilen Polis Sualtı Arama ve Kurtarma ile AFAD ekipleri aracı nehirden çıkardı.
Çıkarılan araç içerisinde cansız bedeni bulunan kişinin 61 yaşındaki Mithat Ertürk olduğu belirlendi.
Ertürk’ün cansız bedeni Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.