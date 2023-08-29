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Yalova'da askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı: İki pilot hastaneye kaldırıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Yalova'da askeri eğitim uçağının acil iniş yaptığını duyurdu. Bakanlık iki askerin hastaneye kaldırıldığını ancak herhangi olumsuz bir durumun bulunmadığını açıkladı.

Güncel
  • 29.08.2023 12:57
  • Giriş: 29.08.2023 12:57
  • Güncelleme: 29.08.2023 13:07
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Yalova'da askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı: İki pilot hastaneye kaldırıldı
Fotoğraf: AA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Yalova'da askeri eğitim uçağının acil iniş yaptığını açıkladı. Uçakta bulunan iki pilotun Yalova Devlet Hastanesi sevk edildiğini açıklayan Bakanlık, pilotların sağlık durumlarının iyi olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Yalova’da bulunan 126’ncı Eğitim Filo Komutanlığına ait T-41 eğitim uçağı, hava meydanına acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Uçakta bulunan iki pilotumuz iniş sonrası derhal Yalova Devlet Hastanesine sevk edilerek gerekli kontrolleri yapılmış, herhangi bir olumsuz durum olmadığı anlaşılmıştır."

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