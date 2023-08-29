Yalova'da askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı: İki pilot hastaneye kaldırıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Yalova'da askeri eğitim uçağının acil iniş yaptığını duyurdu. Bakanlık iki askerin hastaneye kaldırıldığını ancak herhangi olumsuz bir durumun bulunmadığını açıkladı.

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Fotoğraf: AA