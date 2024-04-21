Yalova-Yenikapı arabalı vapurunda korku dolu anlar: "Ölmekten çok korkuyorum''

Yalova'dan 15.45'te Yenikapı'ya gitmek üzere kalkan arabalı feribot, sefer sırasında fırtınaya yakalandı. Olayda yaralanan ya da can kaybı bulunmazken 4 aracın camlarında ve kaportasında hasar meydana geldiği öğrenildi. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansırken, bir kız çocuğunun ''Ölmekten çok korkuyorum'' sözleri de duyuldu.

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