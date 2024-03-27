Yan dal uzmanlığı kuşatma altında

Yan dal uzmanı hekimlerin özel sağlık kurumlarında ana branşlarında çalışamadığını belirten hekimler, Sağlık Bakanlığı’na seslendi: Mağduriyeti bir an önce giderin.

Haber Merkezi

Çocuk hematoloji, onkoloji, romatoloji gibi yan dallarda uzmanların çok sayıda sorun yaşadığına dikkat çeken hekimler "Böyle giderse yaklaşık on yıl sonra çocuk hematoloji ve onkoloji yan dalı yapan hekimler olmayacak” uyarısında bulundu.

Cağaloğlu’ndaki İTO binasında düzenlenen toplantıda konuşan İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan, tıp eğitiminden başlayarak uzmanlık eğitimine, yan dallara kadar çok fazla sorunla karşı karşıya olduklarını söyledi.

KADROLAR BOŞ

Türk Pediyatri Kurumu ve Çocuk Romatoloji Derneği adına konuşan Prof. Dr. Özgür Kasapçopur ise şunları söyledi: “Özellikle iç hastalıkları, çocuk sağlığı, genel cerrahi ve kadın doğumda birçok yan dal kadrosu boş kaldı. Bu alanları özendirmeli, yan dal eğitiminin önündeki engelleri kaldırılmalı. Böyle giderse yaklaşık on yıl sonra çocuk hematoloji ve onkoloji yan dalı yapan hekimler olmayacak.”

Dr. Cegerğun Polat da “Yan dal uzmanlığı almayan bir kadın doğum hekimi onkolojik vaka yapabiliyorken, yan dal yapmış bir jinekoloğun ana dalda çalışmaması tezat. Yine yan dal uzmanlarının ana dalda çalışmaları tamamen kendi isteklerine bırakılmalıdır. Bir insan kendini özel bir alanda geliştirdi diye ana dalından soyutlanamaz. Mantıksız, haksız bir uygulama."