Yandaş anket şirketinden İstanbul araştırması: İmamoğlu ve Kurum'un oy oranları

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, iktidara yakınlığıyla bilinen anket şirketi Optimar'ın İstanbul anketi sonuçlarını paylaştı. Ankete göre, yerel seçimde Ekrem İmamoğlu'na oy veririm diyenlerin oranı yüzde 39.1 olurken Murat Kurum diyenlerin oranı yüzde 37.7 çıkıyor. Ankete katılanların en çok merak ettiği soru DEM Parti'nin Başak Demirtaş’ı aday gösterip göstermeyeceği oldu.

Yandaş anket şirketi Optimar'a göre, İstanbul seçmeninin yüzde 39.1'i Ekrem İmamoğlu'na, yüzde 37.7'si ise Murat Kurum'a oy vermeyi düşünüyor.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "İstanbul’da İmamoğlu ve Kurum nefes nefese" başlıklı yazısında İstanbul seçimleriyle ilgili Hilmi Daşdemir'in sahibi olduğu Optimar'ın son anketinin verilerini paylaştı.

3 bin örneklem üzerinde telefon destekli bilgisayar yöntemiyle yapılan araştırmanın verilerini paylaşan Selvi'nin aktardığına göre, ankete katılanların yüzde 36.3’ü Murat Kurum'un İstanbul’un sorunlarını çözeceğini düşünürken, Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı ise yüzde 35.2’de kalıyor.

Ankete katılanların "İstanbul'un sorunları neler" sorusuna yüzde 48.4’ü trafik, yüzde 39.2’si toplu taşıma hizmetlerinin artırılması ve yüzde 38.7'si ise kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesi yanıtını verdi.

YÜZDE 44 İMAMOĞLU'NDAN MEMNUN

İmamoğlu'nun başarılı olup olmadığına yanıt veren katılımcıların yüzde 17.3’ü kesinlikle başarılı derken, başarılı diyenlerin oranı yüzde 27.2 çıkıyor. Memnuniyet oranı yüzde 44.

İmamoğlu'nun başarısız olduğunu düşünenlerin oranı 17.9, kesinlikle başarısız diyenler yüzde 16.9, yüzde 39.8’lik bir kesim ise başarısız buluyor. Yüzde 20.5’lık bir kesim ise ne başarılı ne de başarısız bulduğunu belirtmiş.

"İBB'DEN MEMNUN MUSUNUZ" SORUSUNA YANIT

İBB'den "çok memnunum diyenlerin oranı yüzde 9.3, memnun olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 33.7 oluyor. Memnun değilim diyenler yüzde 20.7’yken, hiç memnun değilim diyenlerin oranı ise yüzde 14.1. Orta seviyede bulanlar ise yüzde 22.3’le önemli bir kitleyi oluşturuyor.

Selvi'nin aktardığı verilere göre, Murat Kurum hakkında kanaat anketinin sonuçları ise şöyle:

Çok olumlu diyenler yüzde 25.3, biraz olumlu diyenlerin oranı yüzde 30.1. Olumlu diyenlerin oranı yüzde 55.4 çıkıyor. Pek olumlu değil diyenler yüzde 22.3 olurken çok olumsuz diyenler yüzde 22.4 oranında. Olumsuz diyenler ise yüzde 44.7 çıkıyor.

"KİME OY VERİRSİNİZ?"

Ankete katılanlar "Kime oy verirsiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

Ekrem İmamoğlu’na oy veririm diyenlerin oranı yüzde 39.1 olurken Murat Kurum diyenlerin oranı yüzde 37.7 çıkıyor. İmamoğlu’na oy vermem diyenler yüzde 47 olurken Kurum için bu oran yüzde 47.4.

İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu’ya oy verebilirim diyenlerin oranı yüzde 5 çıkarken, Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu diyenler yüzde 4 oluyor. Saadet Partisi adayı Birol Aydın yüzde 3 alırken bağımsız aday Taylan Yıldız diyenlerin oranı yüzde 2 çıkıyor.

En çok merak edilen ise DEM Parti Başak Demirtaş’ı aday gösterecek mi? YRP’nin adayı kim olacak?