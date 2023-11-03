Yandaş gazeteden asgari ücret iddiası: Rakam verildi

Yurttaş, hayat pahalılığı karşısında zor günler geçirmeye devam ederken milyonlarca çalışanı doğrudan etkileyen asgari ücrete yeni yılda ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. Komisyonun aralık ayı başında çalışmalarına başlaması beklenirken yandaş Sabah gazetesi, asgari ücretin 17 bin liranın üzerine çıkacağının öngörüldüğünü yazdı.

Yeni yıl yaklaşırken mşilyonlarcaçalışanın tek gündemi hayat pahalılığı karşısında yeni asgari ücretin ne kadar olacağı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58’den yüzde 65’e, 2024 sonu için yüzde 33’ten yüzde 36’ya yükseltmesinin ardından yeni asgari ücret için de beklenti arttı.

İktidarın kontrolündeki medya organlarından Sabah gazetesi, 6 aylık enflasyona göre artış yapılmasına karar verilirse yeni asgari ücretin net 15 bin 735 lira, memur maaş artışı baz alınırsa ise 17.103 lira olacağını yazdı.

Haberde, yeni asgari ücretin 17 bin liranın üzerine çıkmasının öngörüldüğü kaydedildi.

TÜİK'E GÖRE YILLIK ENFLASYON YÜZDE 61,36

TÜİK verilerine göre, enflasyon ekimde aylık bazda yüzde 3,43 artarken yıllık bazda yüzde 61,36 oldu. Verilere göre, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 94,12 ile lokanta ve oteller oldu. ENAG verilerine göre ise enflasyon yıllık yüzde 126,18 arttı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayı başında toplanacağını açıklamıştı.