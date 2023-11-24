Yandaş gazeteden 'ikramiye' iddiası: Çalışan emekliye de 5 bin TL verilecek

Kasım ayında verilen 5 bin TL'lik ikramiyenin çalışan emekliye verilmemesine yönelik tepkiler sürerken yandaş Türkiye gazetesi, bu konuda çalışma başlatıldığını yazdı. Buna göre, çalışmayan emekliye de 5 bin TL ikramiye verileceği öngörülüyor.

AKP’nin çalışmayan emekliye verilen 5 bin liralık ikramiyeden muaf tutulan diğer emeklilerle ilgili çalışma başlattığı iddia edildi. Öte yandan ikramiye kapsamının emekli muhtarlar, emekli belediye ve il genel meclisi üyelerini de kapsayacağı konuşuluyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre, tepkiler üzerine AKP yöneticileri bir defa daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştü. Parti kurmayları, Cumhurbaşkanı’na “Emekliler için çok güzel bir uygulama yaptık; ancak bu istisnalar sebebiyle olumlu yanı değil, olumsuzlukları tartışılıyor. Bir düzenleme yapıp çalışan emekliler dâhil bütün emeklilere verelim” önerisini götürdü.

Cumhurbaşkanı’nın öneriye sıcak baktığı, bütün emeklilere 5.000 lira verilmesi yönünde hazırlık yapılmasını istediği ileri sürüldü.

Eğer çalışan emekliye de ikramiye karara bağlanırsa kanuni bir düzenlemeye gidilecek.