Yandaş kalemden uyarı: AKP’de erime sürebilir

Haber Merkezi

Yerel seçim tartışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Partiler seçime hazırlanırken AKP kanadından beklenmeyen bir çıkış geldi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski metin yazarı ve Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, dün yazdığı köşe yazısında AKP’ye yerel seçimler için ‘uyarılarda’ bulundu.

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun “son derece başarısız belediye başkanları” olduğunu savunan Ünal, “5 yıllık süre doluyor ve geride hizmet adına, yatırım adına, fark oluşturmak adına hemen hemen hiçbir şey yok. Buna karşılık, Erdoğan’ın değil ama AK Parti’nin oyları son genel seçimlerde bu iki şehirde bir miktar eridi. Şartların aynı devam etmesi durumunda yerel seçimlerde AK Parti’ye yönelik reaksiyon genel seçime nazaran artabilir. Böyle bir tabloda Yavaş ve İmamoğlu yeniden seçilebilirler” diye yazdı.