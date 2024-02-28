Yandaş şirketin anketinde farklı sonuç: Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?

Optimar Araştırma'nın İstanbul anketinde katılımcılara "İBB seçimini kim kazanır?" sorusu yöneltildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'nin adayı Murat Kurum'a 7.8 puan fark attı.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin ikinci anketinin sonuçlarını paylaştı.

Daşdemir'in kişisel YouTube hesabından yaptığı yayında anket sonuçlarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum'un önünde yer aldığı görüldü.

Ankette, katılımcılara "31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kim kazanır?" sorusu yöneltildi.

"Ekrem İmamoğlu" cevabını verenlerin puanı 44.3 oldu. "Murat Kurum" yanıtını verenler ise 36.5'te kaldı. Kararsızlar 9.7 olurken, "Fikrim yok" diyenlerin puanı 8.3 olarak belirtildi.

Ankette İmamoğlu'nun partilerden aldığı oy oranına da yer verildi.

Ekrem İmamoğlu'na oy veririm diyen siyasi parti seçmenleri şöyle oldu:

AKP: 9.4

CHP: 88.4

MHP: 12.4

İYİ Parti: 76.2

DEM Parti: 56.7

Yeniden Refah: 7.1

Zafer Partisi: 35.5

Türkiye İşçi Partisi: 85.2

Büyük Birlik Partisi: 7.1

Memleket Partisi: 31.8