Yandaş şirketten İstanbul anketi: İmamoğlu en yakın rakibine 12 puan fark attı

Yandan Hilmi Daşdemir'e ait Optimar'ın İstanbul anketinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AKP'li rakiplerine fark attığı görüldü. Ankete göre İmamoğlu, Fahrettin Koca, Murat Kurum, Süleyman Soylu, Tevfik Göksu ve Adil Karaismailoğlu'nun önünde çıktı ve en yakın rakibine 12 puan fark attı.

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AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hilmi Daşdemir'e ait Optimar Araştırma'nın anketinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, en yakın rakibine 12 puan fark attı. Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında Optimar'ın geçen ay İstanbul'da 5 bin kişiyle yaptığı araştırmanın detaylarını yazdı. Buna göre araştırmada, AKP'li aday adaylarıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun isimleri yan yana yazılarak oy verme eğilimi soruldu. Araştırmada AK Partili aday adaylarıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu isimleri yan yana yazılarak, oy verme eğilimi soruldu. Ankette İmamoğlu, en yakın rakibine 12 puan fark attığı görüldü. İMAMOĞLU - FAHRETTİN KOCA İmamoğlu: Yüzde 46.3 Koca: Yüzde 34.9 İkisine de oy vermem: Yüzde 18.8 İMAMOĞLU - MURAT KURUM İmamoğlu: Yüzde 48.8 Kurum: Yüzde 30.2 İkisini de oy vermem: Yüzde 20.9 İMAMOĞLU - SÜLEYMAN SOYLU İmamoğlu: Yüzde 51 Soylu: 28.5 İkisine de oy vermem: Yüzde 20.6 İMAMOĞLU - TEVFİK GÖKSU İmamoğlu: Yüzde 50.3 Göksu: Yüzde 26.5 İkisine de oy vermem: Yüzde 23.1 İMAMOĞLU - ADİL KARAİSMAİLOĞLU İmamoğlu: Yüzde 49.9 Karaismailoğlu: Yüzde 23.3 İkisine de oy vermem: Yüzde 26.8 BAŞARILI BULANLAR ÇOĞUNLUKTA Araştırmada İstanbulluların yüzde 42.6’sı İmamoğlu’nu başarılı bulurken, yüzde 34.4’ü başarısız görüyor. Yüzde 23’ü “Orta” diyor. “İmamoğlu aday olsa oy verir misiniz?” diye sorulduğunda ise yüzde 45.5’i “Evet” derken, yüzde 41.8’i “Hayır” şeklinde yanıt veriyor. Yüzde 12.7’si kararsız. “Kılıçdaroğlu PKK’nın adayıdır” diyen Hilmi Daşdemir, kamudan 16 ihale almış!