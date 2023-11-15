Yandaş Tosyalı Holding istedi, mahkeme hemen kabul etti: 169 içerik ve haber erişime engellendi!

Fuat Tosyalı’ya ait olan Tosyalı Demir Çelik fabrikasında 1 işçinin yaşamını yitirdiği patlamada yanan işçinin üzerine su döküldüğü bilgisine yer verilen haberlere ve içeriklere erişim engeli getirildi.

Haber Merkezi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkadaşı Fuat Tosyalı’ya ait olan Tosyalı Demir Çelik fabrikasında 1 işçinin yaşamını yitirdiği, 12 işçinin yaralandığı patlamada yanan işçinin üzerine damacana ile su döküldüğü bilgisinin yer aldığı haberlere erişim engeli getirildi.

Fuat Tosyalı’nın sahibi olduğu Tosyalı Holding, 14 Kasım’da İskenderun 2. Sulh Ceza Hâkimliği’na başvurarak 169 içerik ve haberin içerikten çıkarılmasına ve erişim engeli getirilmesini talep etti.

Tosyalı Holding, “Yapılan haberlerin şirkete, çalışanlara ve iş kazası geçiren kişilerin ailelerinin kişisel verileri ile kişilik haklarını ihlal ettiğini” öne sürdü.

Mahkeme başvurunun yapıldığı gün talebi kabul ederek 169 içerik ve haber için içerikten çıkarma ve erişime engelleme kararı aldı.