Yandaş yazar aktardı: Mehmet Şimşek'in ekonomide atacağı adımlar neler?

Yandaş yazar Fuat Uğur, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yüksek enflasyon ve döviz kurunda yaşanan artışa karşı yeni önlemler alacağını duyurdu. Uğur'un aktardığına göre, belediyelere şenlik, festival, çeşitli alt yapı ve imar projeleri gibi konularda verilen ödenek miktarı düşürülecek.

Yerel seçimlerin ardından yurttaşın gözü yüksek enflasyon, döviz kurunda yaşanan artış ve zamlara karşı adım atması beklenen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'te.

Yandaş Fuat Uğur, TV100'de yayımlanan "Bayram bitti, artık Mehmet Şimşek rüzgârı esecek! Sürprizlere hazır olun" başlıklı yazısında, Şimşek'in ekonominin dengeye oturtulması için atacağı adımlar hakkında kulis bilgileri aktardı.

Yerel seçimler öncesi AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Şimşek arasında geçen "Bir şeyler yap, bu sorunu çözelim" şeklindeki görüşmeyi anımsatan Uğur, "Çok farklı bir dönemin kapısı aralandı ve oradan hep birlikte girmeye hazır olun. Artık Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eli de rahat. Tabii dışarıdan bir el mevcut durumu kurcalamadığı takdirde" dedi.

Uğur'un aktardığına bilgilere göre, yeni önlemler kapsamında, etkinlik, alt yapı ve imar projeleri için belediyelere verilen ödenekte düşüş yaşanacak.

Uğur, ekonomik krize karşı atılacak adımları şöyle sıraladı:

"1-Kayıt dışı paranın üzerine gidilecek ve vergi kaçağını en aza indirecek önlemler alınacak.

2-Devlette tasarruf dönemi üstünkörü önlemlerle değil, güçlü biçimde tetiklenecek.

3-Devasa yatırımlara son verilecek. Yani kara ve deniz tünelleri, uzun ve bölünmüş otoyollar, havalimanı, asma köprüler, büyük hidroelektrik santrallar gibi maliyetli yatırımlara girişilmeyecek.

4-Üretime dayalı reel sektöre, yeşil enerjiye, çevreye, tarıma yönelik yatırımlara öncelik verilecek. Dünya Bankası’nın Türkiye’nin kullandığı 17 milyar dolarlık yatırım kredisini 18 milyar dolar daha yükselterek 35 milyar dolara yükseltmesindeki ana yatırım alanları da bu sektörleri içeriyor.

5-Mehmet Şimşek ve bakanlık kadrolarının genel görüşü tarıma ve hayvancılığa hor davranıldığı yönünde. Tarım ve hayvancılığa özel bir önem verilecek. Bu sektörde faaliyet gösteren girişimcilere ve çiftçilere destekler özendirici olacak ama aynı zamanda desteklerin üretime yansıyıp yansımadığı da sıkı bir biçimde denetlenecek.

6-Belediyeler artık kendi yağlarıyla kavrulacaklar. Geçmişteki gibi belediyelere bol keseden destek yok. Zaten emlak ve benzeri vergilerle belediyelerin kasaları doluyor. Paralarını rantabl kullanmaları gerekecek. Örneğin şenlik, festival gibi etkinlikler, çeşitli alt yapı projeleri, imar projeleri gibi konularda artık bol keseden destek tarih olacak."