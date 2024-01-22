Yandaş yazar, Alper Gezeravcı'nın 'Atatürk' mesajından rahatsız oldu: Yeni Şafak sansürledi

AKP'li Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, Alper Gezeravcı'nın Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözlerini hedef alarak, "Ülkenin yüzde 1-2'lik bir kesimine hitap edip yüzde 90'ları ayrıştırıyor" dedi. Ünal'ın yazısının ilgili bölümüne, Yeni Şafak'ın internet sitesinde yer verilmedi.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu sırasındaki mesajından rahatsız oldu.

Gezeravcı'nın, Axiom-3 (Ax-3) kapsamında başladığı uzay yolculuğu sırasındaki ilk sözü Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" oldu. Gezeravcı'nın ilk ifadeleri sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, bugünkü "Erken uyarılar" başlıklı yazısında" Alper Gezeravcı'yı hedef aldı.

Ünal yazısında, "Türkiye'nin uzaya giden ilk astronotunu milletçe büyük iftiharla izledik. Fırlatma anında milyonlar gibi ben de gözyaşlarımı tutamadım. Ne var ki astronotumuz mikrofonu eline aldıkça, Mustafa Kemal'e de ait olmayan bir sözle, ülkenin yüzde 1-2'lik bir kesimine hitap edip yüzde 90'ları ayrıştırıyor" ifadelerini kullandı.

Aydın Ünal, şunları yazdı: "Türkiye'yi ayrıştıran, ufkunu kapatan, ülkeye pranga olan Kemalist statükoya karşı verilen o kadar başarılı mücadelenin ardından dönüp dolaşıp statükoya demir atmak... Hazin, çok hazin..."

YENİ ŞAFAK SANSÜRLEDİ

Aydın Ünal'ın Alper Gezeravcı'nın sözlerini hedef aldığı yazısının ilgili bölümü, Yeni Şafak'ın internet sitesindeki yazısında yer almadı.

"Uzaydan ayrıştırıcı mesajlar" ara başlığıyla yer alan söz konusu yazı, Ünal'ın Yeni Şafak'taki "Erken uyarılar" başlıklı yazısında görülmedi.