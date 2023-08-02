Yandaş yazarın iddiası: AKP'nin İstanbul ve Ankara adayları için öne çıkan isimler

AKP’ye yakınlığıyla bilinen yandaş yazar Zafer Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığı için eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un isminin öne çıktığını iddia etti. Şahin, Ankara için Süleyman Soylu'nun ''şanslı isimler' arasında olduğunu ifade eden Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı için ise aralarında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da olduğu 3 ismin konuşulduğunu öne sürdü.

Yandaş Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu hakkında, “Ankara için şanslı isimler arasında konuşuluyor” iddiasında bulundu.

Şahin, CNN Türk'te katıldığı bir programda, yerel seçimlere ilişkin AKP kulislerinde konuşulanları aktardı.

Şahin, 14 Mayıs seçimlerinde İstanbul’dan AKP milletvekili seçilen eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 2024’te yapılacak olan yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanlığı için aday olabileceğini öne sürdü.

"SOYLU ŞANSLI İSİMLER ARASINDA"

Şahin, "Ankara için şanslı isimler arasında konuşuluyor" dedi ve Soylu’nun olası adaylığına ilişkin ise "Bence Ankara için çok etkili bir aday olur" değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ise Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aday olabileceğini iddia etti.

Şahin, şu bilgileri aktardı:

"İstanbul'da aday olmak için çalışan, ciddi ciddi hazırlık yapan önemli isimler var. Çalışan derken ilk söyleyeceğim isim bu konuda bir çalışma yapıyor denilemez. Mesela Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İstanbul adayı olabileceği söyleniyor.

Yine İstanbul'da Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu. Biliyorsunuz ki AK Parti'nin İBB Meclisi'ndeki grup başkanvekili.

ANKARA İÇİN MURAT KURUM VE SÜLEYMAN SOYLU İDDİASI

Eski Çevre Bakanı Murat Kurum da yine adı geçenler arasında ancak enteresan bir biçimde Murat Kurum’un ismi Ankara için de geçiyor. Öyle bir durum var.

Onun dışında Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ismi geçenlerden. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın ismi geçiyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın ismi geçiyor. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse. Hatta buna Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’u da ekleyebiliriz. Haliyle bu insanlar siyaset yapıyorlar Ankara’da ve onların da büyükşehir belediye başkan adayı olmak istemelerini ben çok normal görüyorum.

En şanslı isimler için ise sanki bakanlar bence bir adım önde gibi, bana öyle geliyor. Süleyman Soylu da Ankara için şanslı isimler arasında konuşuluyor. Süleyman Soylu da bence Ankara için çok etkili bir aday olur."